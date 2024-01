Die Welt erwacht am 1. Jänner mit den Wiener Philharmonikern

Wien - Die Welt mag in Aufruhr sein, eines bleibt seit 84 Jahren gleich: Die Wiener Philharmoniker begrüßen die verkaterte Menschheit rund um den Globus am 1. Jänner mit dem Neujahrskonzert. Zum 66. Mal schickt am Montag der ORF die Bilder des musikalischen Megaevents in weite Teile der Welt, wobei heuer 100 Nationen mit von der Partie sind, wenn Christian Thielemann zum zweiten Mal durch den Neujahrsvormittag im Wiener Musikverein führt.

Belgien übernahm EU-Ratspräsidentschaft, Italien G7-Vorsitz

EU-weit/Brüssel/Tokio - Belgien hat am Montag für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Bis zum Sonntag hatte Spanien den unter den 27 Mitgliedstaaten rotierenden Vorsitz inne. Zu den Aufgaben des Ratsvorsitzes gehören unter anderem die Organisation und Leitung von Tagungen und die Ausarbeitung von Kompromissvorschlägen bei Problemen zwischen Mitgliedern oder Institutionen. Ebenfalls am Montag hat Italien von Japan den Vorsitz der G7-Gruppe der wichtigen Industrienationen übernommen.

800.000 Besucher bei 32. Wiener Silvesterpfad

Wien - Beim Wiener Silvesterpfad sind in der Nacht auf Montag 800.000 Besucher gezählt worden. Wie das Stadt Wien Marketing zum Ende der Veranstaltung um 2.00 Uhr mitteilte, wurde an das erfolgreiche Ergebnis des Jahres 2022 angeknüpft. Bereits um 23.20 Uhr war das Veranstaltungsareal in der Innenstadt wegen hohen Personenaufkommens für nachkommende Besucher gesperrt worden. Der Silvesterpfad sei neuerlich eine der größten Silvesterfeierlichkeiten Europas, hieß es vom Veranstalter.

Neujahrsbaby - Zwillinge um 0.00 und 0.01 in Tulln geboren

Tulln/Wiener Neustadt/St. Pölten - 2024 hat in Niederösterreich gleich doppeltes Neujahrsbaby-Glück gebracht: Nur wenige Sekunden nach Mitternacht ist im Krankenhaus Tulln ein Zwillingspaar auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der APA in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde die kleine Anna um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren. Ihre Zwillingsschwester Alice erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, weil die beiden Kinder verkehrt im Mutterbauch gelegen seien.

Umfragen sehen FPÖ vor Wahljahr 2024 an der Spitze

Wien - Der Wahlkalender 2024 ist gut gefüllt: Der Nationalrat wird neu gewählt, die Europawahl ist am 9. Juni. Zudem gibt es zwei Landtagswahlen - Vorarlberg und Steiermark - sowie die Gemeinderats- und BürgermeisterInnen-Wahl in Salzburg und Innsbruck. Bei den Umfragen - sowohl für Nationalrats- als auch EU-Wahl - liegt seit Beginn 2023 die FPÖ mit rund 30 Prozent an der Spitze, dahinter ringen SPÖ und die Regierungspartei ÖVP um den zweiten Platz.

Ukraine: Luftangriffe und Artilleriebeschuss zu Silvester

Kiew (Kyjiw) - Mit massiven Luftangriffen und Artilleriebeschuss hat das neue Jahr in der Ukraine begonnen. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, gab es in der Nacht russischen Beschuss auf die Schwarzmeerstädte Odessa und Mykolajiw. In Odessa starb Gouverneur Oleg Kiper zufolge ein Mensch. Die russischen Besatzer in den ostukrainischen Städten Donezk und Horliwka berichteten indes von massivem Artilleriebeschuss, bei dem vier Menschen ums Leben gekommen seien.

23 Salzkammergut-Gemeinden sind Europäische Kulturhauptstadt

Bad Ischl/Gmunden - Mit Jahreswechsel dürfen sich 23 Gemeinden des oö. und steirischen Salzkammerguts Europäische Kulturhauptstadt 2024 nennen - ebenso wie Tartu in Estland und Bod� in Norwegen. Die offizielle Eröffnung in der Bannerstadt Bad Ischl erfolgt zwar erst am 20. Jänner, einzelne Veranstaltungen stimmen aber schon am 1. Jänner ein. So findet in Gmunden das Neujahrskonzert des ORF RSO statt. Die Balletteinlagen des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker wurden in Bad Ischl gedreht.

Hamas feuerte zu Silvester erneut Raketen auf Israel ab

Tel Aviv - Auf Israel sind mit Beginn des neuen Jahres einem Medienbericht zufolge erneut Raketen abgefeuert worden. Wie die Zeitung "Times of Israel" in der Silvesternacht berichtete, schoss die Terrororganisation Hamas mehr als 20 Raketen Richtung Israel ab. Die meisten seien von Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. In mehreren Orten im Zentrum des Landes sowie im Süden Israels hätten die Sirenen geheult.

