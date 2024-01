Neujahrsbaby - Zwillinge um 0.00 und 0.01 in Tulln geboren

Tulln/Wiener Neustadt/St. Pölten - 2024 hat in Niederösterreich gleich doppeltes Neujahrsbaby-Glück gebracht: Nur wenige Sekunden nach Mitternacht ist im Krankenhaus Tulln ein Zwillingspaar auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der APA in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde die kleine Anna um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren. Ihre Zwillingsschwester Alice erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, weil die beiden Kinder verkehrt im Mutterbauch gelegen seien.

Die Welt erwacht am 1. Jänner mit den Wiener Philharmonikern

Wien - Die Welt mag in Aufruhr sein, eines bleibt seit 84 Jahren gleich: Die Wiener Philharmoniker begrüßen die verkaterte Menschheit rund um den Globus am 1. Jänner mit dem Neujahrskonzert. Zum 66. Mal schickt am Montag der ORF die Bilder des musikalischen Megaevents in weite Teile der Welt, wobei heuer 100 Nationen mit von der Partie sind, wenn Christian Thielemann zum zweiten Mal durch den Neujahrsvormittag im Wiener Musikverein führt.

Schweres Erbeben erschüttert Japan

Tokio - Ein starkes Erdbeben hat weite Gebiete Japans entlang der Küste des Japan-Meeres erschüttert und eine Warnung vor einem Tsunami ausgelöst. Die nationale meteorologische Behörde warnte am Montag vor einem drei Meter hohen Wellen. Besonders betroffen war die Präfektur Ishikawa. Dort könne ein Tsunami von bis zu fünf Metern auf die Küste treffen, hieß es. In 32.500 Haushalten fiel der Strom aus.

Belgien übernahm EU-Ratspräsidentschaft, Italien G7-Vorsitz

EU-weit/Brüssel/Tokio - Belgien hat am Montag für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Bis zum Sonntag hatte Spanien den unter den 27 Mitgliedstaaten rotierenden Vorsitz inne. Zu den Aufgaben des Ratsvorsitzes gehören unter anderem die Organisation und Leitung von Tagungen und die Ausarbeitung von Kompromissvorschlägen bei Problemen zwischen Mitgliedern oder Institutionen. Ebenfalls am Montag hat Italien von Japan den Vorsitz der G7-Gruppe der wichtigen Industrienationen übernommen.

Ukraine: Luftangriffe und Artilleriebeschuss zu Silvester

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Silvesternacht laut Kiewer Angaben mit einer Rekordzahl von 90 Kampfdrohnen beschossen. Landesweit hätten davon 87 abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk am Montagfrüh auf Telegram mit. Das seien fast doppelt so viele unbemannte Flugkörper wie in der Silvesternacht vor einem Jahr, als insgesamt 45 abgeschossen worden seien.

Neujahrs-Feierlichkeiten rund um den Globus

New York/Rio de Janeiro/London - Das neue Jahr 2024 ist am Montag rund um die Welt mit den üblichen von Feuerwerken, Konfettiregen und Böllerwürfen geprägten Feiern begrüßt worden. Spektakuläre Hotspots waren wie jedes Jahr Sydney, wo 13.500 Feuerwerkskörper mit aufwendigen Spezialeffekten gezündet wurden, New York mit der an einem Fahnenmast heruntergleitenden Kristallkugel sowie die Copacabana in Rio. In London gab es das gewohnte Feuerwerk am Riesenrad London Eye samt den Glockenschlägen des Big Ben.

Fünf Menschen im Iran wegen Raubüberfalls hingerichtet

Teheran - Irans Justiz hat fünf Menschen wegen schweren Raubüberfalls hinrichten lassen. Wie das Justizportal Misan am Montag berichtete, wurden den Verurteilten unter anderem bewaffneter Raubüberfall und bandenmäßig begangene Verbrechen zur Last gelegt. Vollstreckt wurden die Todesurteile demnach in Karadj nahe der Hauptstadt Teheran. Zur Identität der Personen wurde nichts bekanntgegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red