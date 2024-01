Die Welt erwacht am 1. Jänner mit den Wiener Philharmonikern

Wien - Die Welt mag in Aufruhr sein, eines bleibt seit 84 Jahren gleich: Die Wiener Philharmoniker begrüßen die verkaterte Menschheit rund um den Globus am 1. Jänner mit dem Neujahrskonzert. Zum 66. Mal schickt am Montag der ORF die Bilder des musikalischen Megaevents in weite Teile der Welt, wobei heuer 100 Nationen mit von der Partie sind, wenn Christian Thielemann zum zweiten Mal durch den Neujahrsvormittag im Wiener Musikverein führt.

Viele Verletzte nach Brand in Grazer Innenstadt-Bar

Graz - In einem Lokal in der Grazer Sporgasse ist in der Silvesternacht gegen 4.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden 21 Menschen verletzt. 18 Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, darunter gab es mindestens drei Schwerverletzte, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig auf APA-Anfrage. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Schweres Erbeben erschüttert Japan

Tokio - Ein starkes Erdbeben hat weite Gebiete Japans entlang der Küste des Japan-Meeres erschüttert und eine Warnung vor einem Tsunami ausgelöst. Die nationale meteorologische Behörde warnte am Montag vor einem drei Meter hohen Wellen. Besonders betroffen war die Präfektur Ishikawa. Dort könne ein Tsunami von bis zu fünf Metern auf die Küste treffen, hieß es. In 32.500 Haushalten fiel der Strom aus.

Belgien übernahm EU-Ratspräsidentschaft, Italien G7-Vorsitz

EU-weit/Brüssel/Tokio - Belgien hat am Montag für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Bis zum Sonntag hatte Spanien den unter den 27 Mitgliedstaaten rotierenden Vorsitz inne. Zu den Aufgaben des Ratsvorsitzes gehören unter anderem die Organisation und Leitung von Tagungen und die Ausarbeitung von Kompromissvorschlägen bei Problemen zwischen Mitgliedern oder Institutionen. Ebenfalls am Montag hat Italien von Japan den Vorsitz der G7-Gruppe der wichtigen Industrienationen übernommen.

Ukraine: Luftangriffe und Artilleriebeschuss zu Silvester

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Silvesternacht laut Kiewer Angaben mit einer Rekordzahl von 90 Kampfdrohnen beschossen. Landesweit hätten davon 87 abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk am Montagfrüh auf Telegram mit. Das seien fast doppelt so viele unbemannte Flugkörper wie in der Silvesternacht vor einem Jahr, als insgesamt 45 abgeschossen worden seien.

Neujahrs-Feierlichkeiten rund um den Globus

New York/Rio de Janeiro/London - Das neue Jahr 2024 ist am Montag rund um die Welt mit den üblichen von Feuerwerken, Konfettiregen und Böllerwürfen geprägten Feiern begrüßt worden. Spektakuläre Hotspots waren wie jedes Jahr Sydney, wo 13.500 Feuerwerkskörper mit aufwendigen Spezialeffekten gezündet wurden, New York mit der an einem Fahnenmast heruntergleitenden Kristallkugel sowie die Copacabana in Rio. In London gab es das gewohnte Feuerwerk am Riesenrad London Eye samt den Glockenschlägen des Big Ben.

Papst am Neujahrstag: Brauchen Frauen und Mütter für Frieden

Vatikanstadt - Zum Auftakt des neuen Kalenderjahres hat Papst Franziskus die wichtige Rolle der Frauen und Mütter in Kirche und Gesellschaft sowie für den Weltfrieden betont. "Die Welt hat es nötig, auf die Mütter und Frauen zu schauen, um Frieden zu finden, um aus den Spiralen der Gewalt und des Hasses auszubrechen und wieder einen menschlichen Blick und ein sehendes Herz zu erlangen", predigte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Neujahrstag im Petersdom im Vatikan.

Bundesheer setzt Bewachung kritischer Infrastruktur fort

Wien - Die Bewachung kritischer Infrastruktur durch das Bundesheer in Wien wird vorerst bis Ende Februar fortgesetzt. Aktuell sind rund 150 Soldatinnen und Soldaten an diesen Einsätzen beteiligt, teilte das Bundesheer am Neujahrstag in einer Aussendung mit. Im Inland leistete das Heer im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Einsatzes "Migration" und der Bewachung kritischer Infrastruktur in der Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr 336.700 (2022: 370.640) Personentage.

