Schweres Erbeben erschüttert Japan und zerstört Häuser

Tokio - Ein starkes Erdbeben hat weite Gebiete Japans entlang der Küste des Japan-Meeres erschüttert und eine Warnung vor einem Tsunami ausgelöst. Nach Angaben des früheren Außenministers Yoshimasa Hayashi sind bei dem Beben mehrere Häuser zerstört worden. Man wisse von sechs Menschen, die verschüttet wurden, sagte Hayashi, der jetzt das Kabinettssekretariat leitet. Er könne keine weitere Details nennen, man prüfe das Ausmaß der Schäden.

Eine Tote und viele Verletzte bei Brand in Grazer Bar

Graz - In einem Lokal in der Grazer Sporgasse ist in der Silvesternacht gegen 4.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach aktuellsten Informationen der Polizei wurden 21 Gäste so schwer verletzt, dass sie in ein Spital kamen. Eine Person starb bei dem Brand, ihre Identität war laut Polizei vorerst noch nicht geklärt. Laut Stadtpolitik soll es sich um eine junge Frau handeln. Mindestens drei Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Neujahrsbaby - Zwillinge um 0.00 und 0.01 in Tulln geboren

Tulln/Wiener Neustadt/St. Pölten - 2024 hat in Niederösterreich gleich doppeltes Neujahrsbaby-Glück gebracht: Nur wenige Sekunden nach Mitternacht ist im Krankenhaus Tulln ein Zwillingspaar auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der APA in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde die kleine Anna um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren. Ihre Zwillingsschwester Alice erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, weil die beiden Kinder verkehrt im Mutterbauch gelegen seien.

Ukraine: Luftangriffe und Artilleriebeschuss zu Silvester

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Silvesternacht laut Kiewer Angaben mit einer Rekordzahl von 90 Kampfdrohnen beschossen. Landesweit hätten davon 87 abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk am Montagfrüh auf Telegram mit. Das seien fast doppelt so viele unbemannte Flugkörper wie in der Silvesternacht vor einem Jahr, als insgesamt 45 abgeschossen worden seien.

Papst am Neujahrstag: Brauchen Frauen und Mütter für Frieden

Vatikanstadt - Zum Auftakt des neuen Kalenderjahres hat Papst Franziskus die wichtige Rolle der Frauen und Mütter in Kirche und Gesellschaft sowie für den Weltfrieden betont. "Die Welt hat es nötig, auf die Mütter und Frauen zu schauen, um Frieden zu finden, um aus den Spiralen der Gewalt und des Hasses auszubrechen und wieder einen menschlichen Blick und ein sehendes Herz zu erlangen", predigte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Neujahrstag im Petersdom im Vatikan.

Bundesheer setzt Bewachung kritischer Infrastruktur fort

Wien - Die Bewachung kritischer Infrastruktur durch das Bundesheer in Wien wird vorerst bis Ende Februar fortgesetzt. Aktuell sind rund 150 Soldatinnen und Soldaten an diesen Einsätzen beteiligt, teilte das Bundesheer am Neujahrstag in einer Aussendung mit. Im Inland leistete das Heer im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Einsatzes "Migration" und der Bewachung kritischer Infrastruktur in der Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr 336.700 (2022: 370.640) Personentage.

Fünf Menschen im Iran wegen Raubüberfalls hingerichtet

Teheran - Irans Justiz hat fünf Menschen wegen schweren Raubüberfalls hinrichten lassen. Wie das Justizportal Misan am Montag berichtete, wurden den Verurteilten unter anderem bewaffneter Raubüberfall und bandenmäßig begangene Verbrechen zur Last gelegt. Vollstreckt wurden die Todesurteile demnach in Karadj nahe der Hauptstadt Teheran. Zur Identität der Personen wurde nichts bekanntgegeben.

red