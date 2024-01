Schwere Erdbebenserie erschüttert Japan: Todesopfer

Tokio - Eine Serie starker Beben an der Westküste Japans hat am Neujahrstag Warnungen vor Tsunami-Flutwellen ausgelöst und Schäden verursacht. Zwei Menschen wurden in Nanao auf der schwer betroffenen Halbinsel Noto am Japan-Meer ohne Lebenszeichen gefunden, wie der japanische Fernsehsender NHK am späten Montagabend (Ortszeit) berichtete. Mehrere Menschen erlitten laut lokalen Medienberichten Verletzungen.

Eine Tote und viele Verletzte bei Brand in Grazer Bar

Graz - In einem Lokal in der Grazer Sporgasse ist in der Silvesternacht gegen 4.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach aktuellsten Informationen der Polizei wurden 21 Gäste so schwer verletzt, dass sie in ein Spital kamen. Drei Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden, eine junge Frau starb bei dem Brand. Ihre Identität war noch nicht geklärt, sie dürfte laut Einschätzung der Polizei 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Ein technischer Defekt wurde ausgeschlossen.

Van der Bellen zu Neujahr: "Mehr miteinander reden"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, "mehr miteinander" und "weniger übereinander" zu reden. Denn wer sich stets nur in der eigenen Meinung bestätigen lasse, der werde "nie zu neuen Erkenntnissen kommen", sagte er - auch mit Blick auf das Superwahljahr 2024. Die Bürger forderte er auf, die wahlwerbenden Parteien dahingehend zu "prüfen", "was sie aus den Menschen hervorholen" und ob es sich um "konstruktive Kräfte" handelt.

Gericht kippt Kernelement von israelischer Justizreform

Tel Aviv - In einer dramatischen Entscheidung hat Israels Oberstes Gericht ein Kernelement der umstrittenen Justizreform in dem Land gekippt. Eine hauchdünne Mehrheit von acht der 15 Richter war dafür, eine im Juli verabschiedete Gesetzesänderung für nichtig zu erklären, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Grundgesetzänderung hatte dem Gericht die Möglichkeit genommen, gegen "unangemessene" Entscheidungen der Regierung, des Ministerpräsidenten oder einzelner Minister vorzugehen.

Russland überzieht Ukraine zu Neujahr mit Drohnenangriff

Kiew (Kyjiw) - Das neue Jahr hat für viele Menschen in der Ukraine so begonnen, wie das vorherige aufgehört hat: mit heftigem russischen Beschuss, Angst und Schmerz. Insgesamt 90 Kampfdrohnen feuerte die russische Armee in der Nacht auf Montag auf verschiedene Regionen ab, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. Die Bevölkerung Kiews wurde Montagnachmittag aufgerufen, die Schutzräume aufzusuchen. Kurz darauf waren rund um die Stadt Explosionen zu hören, als die Flugabwehr in Aktion trat.

Belgien übernahm EU-Ratspräsidentschaft, Italien G7-Vorsitz

EU-weit/Brüssel/Tokio - Belgien hat am Montag für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Bis zum Sonntag hatte Spanien den unter den 27 Mitgliedstaaten rotierenden Vorsitz inne. Zu den Aufgaben des Ratsvorsitzes gehören unter anderem die Organisation und Leitung von Tagungen und die Ausarbeitung von Kompromissvorschlägen bei Problemen zwischen Mitgliedern oder Institutionen. Ebenfalls am Montag hat Italien von Japan den Vorsitz der G7-Gruppe der wichtigen Industrienationen übernommen.

Kocher: Bildungsbonus für AMS-Schulungsmaßnahmen wird erhöht

Wien - Beim AMS als arbeitslos gemeldete Personen haben ab 2020 zuzüglich zum Arbeitslosengeld einen sogenannte Bildungsbonus erhalten, wenn sie an Schulungsmaßnahmen teilgenommen haben. Ab einer Schulungsdauer von vier Monaten gab es monatlich rund 190 Euro zusätzlich. Dieser Bonus soll nun ab 2024 als Schulungszuschlag NEU unbefristet verlängert und ausgebaut werden, teilte das Ministerium für Arbeit und Wirtschaft am Montag in einer Aussendung mit.

FDP-Mitglieder stimmen für Verbleib in der Ampel

Berlin - Die FDP-Parteispitze und die deutschen Ampel-Partner können vorerst aufatmen: Beim FDP-Mitgliedervotum über den Verbleib in der Koalition plädierten 52,24 Prozent der Abstimmenden dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen, 47,76 Prozent wollten das Bündnis beenden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr. An der Befragung beteiligten sich allerdings nur gut ein Drittel der Mitglieder - 26.058 von rund 72.100.

