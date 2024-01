Nach Tod von Hamas-Anführer droht Eskalation in Nahost

Tel Aviv/Beirut - Die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon hat zu einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts mit Israel geführt und die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen torpediert. Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Aruri nicht kommentieren wollte, kündigte die Hisbollah-Miliz im Libanon am Dienstagabend Vergeltung an: "Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen."

Bundesheer erhöht Tageskostgeld

Wien - Das Tageskostgeld im Bundesheer wird erhöht - und zwar von fünf auf 6,50 Euro. Damit soll künftig mehr Geld für saisonales und regionales Essen zu Verfügung stehen, teilte das Ministerium in einer Aussendung am Mittwoch mit. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) freute sich über den "Mehrwert" für Bedienstete, Soldatinnen und Soldaten sowie Milizangehörige.

Katzian: Diskussion um Lohnnebenkosten "geht mir am Hammer"

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kann der Diskussion über eine Senkung der Lohnnebenkosten wenig abgewinnen. "Also das mit den Lohnnebenkosten geht mir jetzt wirklich schon am Hammer" meinte er am Mittwoch im "Ö1-Morgenjournal". Wer die Kosten senken wolle, müsse sagen, wo er ansetzen möchte - denn schließlich seien dies Lohnbestandteile für die Arbeitnehmer.

Trump geht gegen Vorwahlausschluss im US-Staat Maine vor

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump wehrt sich juristisch gegen die Entscheidung im Bundesstaat Maine, ihn von der dortigen Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner auszuschließen. Anwälte Trumps reichten am Dienstag bei einem Gericht in Maine formalen Einspruch gegen den Beschluss der obersten Wahlaufseherin des Bundesstaates ein.

Zahl der Bebenopfer in Japan weiter gestiegen

Tokio - Die Zahl der Todesopfer infolge starker Erdbeben an der Westküste Japans ist weiter gestiegen. In der schwer betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen, berichtete der Fernsehsender NHK am Mittwochmorgen (Ortszeit). In den Städten wie Wajima, Suzu und Noto auf der Halbinsel Noto wurden zahlreiche Häuser zerstört oder fielen Bränden zum Opfer. Das ganze Ausmaß der Zerstörungen sei noch nicht erfasst, meldete NHK.

Japans Behörden starten Untersuchung nach Flugzeugkollision

Tokio - Einen Tag nach der tödlichen Kollision eines japanischen Passagierflugzeugs mit einer Maschine der Küstenwache auf dem Tokioter Flughafen Haneda haben die Verkehrsbehörden des Landes mit der Untersuchung der Unfallursache begonnen. Das Japan Transport Safety Board, eine für schwere Unfälle mit Flugzeugen, Zügen und Schiffen zuständige Regierungsbehörde, nehme die ausgebrannten Wrackteile unter die Lupe, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.

Gericht: Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr

Aschheim - Der Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Bilanzbetrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst geplant. Die vierte Strafkammer des Landgerichts München I hat 86 zusätzliche Prozesstage bis zum 19. Dezember dieses Jahres angesetzt. Das teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit.

Österreicher durch Lawine in Südtirol schwer verletzt

St. Martin in Thurn/Innsbruck - Ein 50-jähriger österreichischer Skitourengeher ist Dienstagnachmittag bei einem Lawinenabgang am Peitlerkofel in den Südtiroler Dolomiten schwer verletzt worden. Der Mann war laut Südtiroler Medienberichten beim Aufstieg rund 300 Meter von den Schneemassen mitgerissen worden. Der Wintersportler war den Berichten zufolge mit einem weiteren, in Brixen lebenden Österreicher mit Steigeisen durch die Nordrinne des Peitlerkofels aufgestiegen, als sich die Lawine löste.

