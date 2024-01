Elf Tote bei russischem Beschuss in Region Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk sind am Samstag nach Angaben der regionalen Behörden elf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien fünf Kinder, schrieb der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram. Pokrowsk liegt etwa 80 km nordwestlich von Donezk, dem von Russland gehaltenen Zentrum der Region. Der Angriff sei mit S-300-Luftabwehrraketen ausgeführt worden, so Filaschkin.

Trump fordert Freilassung der Kapitol-Inhaftierten

Washington - In einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat Iowa hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Freilassung der Inhaftierten gefordert, die für die Erstürmung des US-Kapitols 2021 verurteilt worden sind. "Sie haben genug gelitten", sagte Trump vor mehr als tausend Anhängern in einer Schulsporthalle in Clinton am Samstag (Ortszeit), dem dritten Jahrestag des Sturms auf das Kapitol. "Ich nenne sie Geiseln. Manche Leute nennen sie Gefangene."

Seit 2020 kamen fast 10.000 Lastenfahrräder auf die Straße

Wien - In den vergangenen drei Jahren sind an die zehntausend neue Lastenfahrräder auf Straßen Österreichs gekommen. Das Klimaministerium förderte seit 2020 rund 8.000 solcher Räder, mit denen sich Kinder, Haustiere oder auch Möbelstücke transportieren lassen. Dazu kommen Förderungen einiger Städte und Gemeinden. 2023 wurden die meisten Lastenräder in Niederösterreich und der Steiermark gefördert, dahinter folgt Wien, wie aus der APA vorliegenden Zahlen hervorgeht.

Polaschek will Neuregelung für pädagogische Unterstützung

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will noch in dieser Legislaturperiode ein neues Berufsbild für pädagogisches Unterstützungspersonal unter Dach und Fach bringen. Zuletzt gab es massiven Widerstand der Freizeitpädagoginnen und -pädagogen, die unter anderem in das Modell überführt werden sollen. "Wir brauchen neben den Lehrkräften mehr Menschen mit verschiedenen Kompetenzen an Schulen", so Polaschek zur APA. In anderen Ländern seien multifunktionale Teams schon Standard.

EU-Ratspräsident Michel will ins EU-Parlament einziehen

Brüssel - EU-Ratspräsident Charles Michel will bei der anstehenden Europawahl antreten und in das Europäische Parlament einziehen. "Ich habe beschlossen, bei den Europawahlen im Juni 2024 zu kandidieren", sagte der Spitzenpolitiker am Samstag verschiedenen belgischen Medien. Das bedeute, dass er im Falle seiner Wahl sein Amt des Ratspräsidenten abgebe.

Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland

Jenin - Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Menschenansammlung in Jenin im Westjordanland sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums sechs Palästinenser getötet worden. Der Angriff habe sich gegen eine Versammlung von Bürgern gerichtet, erklärte das Ministerium am Sonntag. Unter den Toten seien vier Brüder, berichteten Familienangehörige. Das israelische Militär sprach von einem Angriff auf militante Palästinenser, die zuvor Sicherheitskräfte attackiert hätten.

Jeder dritte getötete Fußgänger 2023 war älter als 80 Jahre

Wien - 49 Fußgängerinnen und Fußgänger sind im Vorjahr in Österreich bei Verkehrsunfällen getötet worden, das waren gleich viele wie im Jahr 2022. Die größte Opfergruppe waren Seniorinnen und Senioren. Jedes dritte Todesopfer war älter als 80 Jahre, jedes zweite Todesopfer älter als 65 Jahre, zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Drei Viertel der tödlichen Fußgängerunfälle passierten im Ortsgebiet.

