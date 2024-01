US-Firma versucht erste private Mond-Landung

Cape Canaveral/Washington - Ein privates US-Unternehmen will am Montag den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Der unbemannte Lander "Peregrine" der Firma Astrobotic soll in der Früh (frühestens 8.18 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben und Ende Februar auf dem Erdtrabanten landen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit Hilfe der "Peregrine Mission 1" Reisen ihrer Astronauten zum Mond vorbereiten und sendet mehrere Messgeräte mit.

Deutsche Bahn will Lokführerstreik per Gericht stoppen

Berlin - Vor dem mehrtägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Woche erhofft sich die Deutsche Bahn ein schnelles Haltsignal von den Richtern. Der Konzern kündigte am Sonntagabend nach der Verkündung des Streiktermins an, beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung zum Stopp des Streiks zu beantragen. Nach Ansicht des Konzerns hat der Ausstand keine rechtliche Grundlage.

WHO: Seit zwölf Tagen keine Hilfslieferungen für Nord-Gaza

Gaza - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist nach eigenen Angaben im laufenden Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas seit zwölf Tagen nicht mehr in den Norden des Gazastreifens gelangt. Eine geplante Mission zum Krankenhaus Al-Awda sei zum vierten Mal abgesagt worden, weil die Sicherheit nicht gewährleistet gewesen sei, teilte die WHO in der Nacht auf Montag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

Nahost - Blinken spricht von "Moment erheblicher Spannungen"

Doha - Die Nahost-Region befindet sich nach Worten von US-Außenminister Antony Blinken in einem "Moment erheblicher Spannungen". "Der Konflikt könnte schnell metastasieren, was noch mehr Leid in der Region verursachen würde", sagte Blinken nach einem Treffen mit Katars Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Sonntag in Doha unter Verwendung des medizinischen Fachbegriffs für die Ausbreitung eines Krebsgeschwürs im Körper.

Grundsatzeinigung im US-Budgetstreit

Washington - Knapp zwei Wochen vor dem Auslaufen einer weiteren Frist haben die zerstrittenen Parteiführungen im US-Kongress eine Grundsatzeinigung im Budgetstreit erzielt. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, verständigten sich am Sonntag auf eine Obergrenze von 1.590 Milliarden Dollar (1.455,91 Mrd. Euro) für das laufende Budgetjahr. Dies ermöglicht nun den Start von Ausschussberatungen.

Bahn-Streiks in Deutschland ab Mittwoch

Berlin - Die deutsche Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will mit ihren angekündigten Streiks im Personenverkehr nicht bereits am Montag, sondern erst in der Nacht auf Mittwoch beginnen. Der Ausstand soll dann bis Freitagabend andauern. Die Deutsche Bahn will gerichtlich gegen den Streik vorgehen.

