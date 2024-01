Kiew: Russland beginnt großangelegten Luftangriff

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs Montagfrüh während des Berufsverkehrs einen großangelegten Luftangriff begonnen. Es seien mehrere Regionen in der Ukraine betroffen, teilt das ukrainische Militär mit. Im gesamten Land gebe es Luftalarm. "Kiew - in Deckung!", schreibt die Luftwaffe auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Die Hauptstadt sei einer Bedrohung durch ballistische Raketen ausgesetzt.

Golden Globes für "Oppenheimer" und "Poor Things"

Beverly Hills/Hollywood - "Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan hat bei der 81. Golden-Globe-Verleihung in der Nacht auf Montag in Beverly Hills den Preis als bestes Filmdrama gewonnen. Den Golden Globe in der Sparte Komödie/Musical gewann das Fantasy-Märchen "Poor Things" des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. "Barbie" von US-Regisseurin Greta Gerwig gewann indes den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte.

USA sehen "erhebliche Spannungen" im Nahen Osten

Gaza - Die USA sehen den Nahen Osten in einem "Moment erheblicher Spannungen" und haben Israel gemahnt, mehr für den Schutz von Zivilisten in Gaza zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schafft es unterdessen seit fast zwei Wochen nicht, eine geplante Hilfsmission im Norden des Küstenstreifens durchzuführen. Unterdessen setzt Israel die Angriffe im Gazastreifen fort und liefert sich im Norden an der Grenze zum Libanon Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz.

Deutsche Bahn will Lokführerstreik per Gericht stoppen

Berlin - Vor dem mehrtägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Woche erhofft sich die Deutsche Bahn ein schnelles Haltsignal von den Richtern. Der Konzern kündigte am Sonntagabend nach der Verkündung des Streiktermins an, beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung zum Stopp des Streiks zu beantragen. Nach Ansicht des Konzerns hat der Ausstand keine rechtliche Grundlage.

US-Firma versucht erste private Mond-Landung

Cape Canaveral/Washington - Ein privates US-Unternehmen will am Montag den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Der unbemannte Lander "Peregrine" der Firma Astrobotic soll in der Früh (frühestens 8.18 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben und Ende Februar auf dem Erdtrabanten landen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit Hilfe der "Peregrine Mission 1" Reisen ihrer Astronauten zum Mond vorbereiten und sendet mehrere Messgeräte mit.

Bauernproteste in Deutschland angelaufen

Berlin - Die Bauernproteste gegen die Agrarpolitik haben am Montag früh in Deutschland zu ersten Behinderungen geführt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. Im Kreis Cloppenburg in Nordwestniedersachsen wurde eine Bundesstraße von 40 Fahrzeugen blockiert.

Erdbeben in Japan - Zahl der Todesopfer auf 161 gestiegen

Tokio - Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Japan ist die Zahl der Todesopfer auf 161 gestiegen. 103 Menschen würden weiterhin vermisst, teilten die Behörden der Präfektur Ishikawa am Montag mit. Zudem gebe es rund 560 Verletzte.

