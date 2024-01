Kiew: Russland beginnt groß angelegten Luftangriff

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs am Montag während des Berufsverkehrs erneut einen groß angelegten Raketenangriff gestartet. Es seien mehrere Regionen in der Ukraine betroffen, teilte das ukrainische Militär mit. Im gesamten Land gebe es Luftalarm. Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden, teilten die Behörden mit, es gebe Verletzte. "Kiew - in Deckung!", schrieb die Luftwaffe auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.

Golden Globes für "Oppenheimer" und "Poor Things"

Beverly Hills/Hollywood - "Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan hat bei der 81. Golden-Globe-Verleihung in der Nacht auf Montag in Beverly Hills den Preis als bestes Filmdrama gewonnen. Den Golden Globe in der Sparte Komödie/Musical gewann das Fantasy-Märchen "Poor Things" des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. "Barbie" von US-Regisseurin Greta Gerwig gewann indes den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte.

Erste private Mondmission in Cape Canaveral gestartet

Cape Canaveral - Eine US-Mission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond ist zum Erdtrabanten gestartet. Am Montag in der Früh hob die Rakete vom Typ "Vulcan Centaur" des Herstellers ULA mit dem Lander "Peregrine" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Die Kapsel des US-Unternehmens Astrobotic aus Pittsburgh soll Ende Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen.

USA sehen "erhebliche Spannungen" im Nahen Osten

Gaza/Doha - Die USA sehen den Nahen Osten in einem "Moment erheblicher Spannungen" und haben Israel gemahnt, mehr für den Schutz von Zivilisten in Gaza zu tun. Unterdessen setzt Israel die Angriffe im Gazastreifen fort und nahm mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im nördlich angrenzenden Libanon unter Beschuss. Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde in den vergangenen 24 Stunden 73 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden.

168 Tote und noch 320 Vermisste nach Erdbeben in Japan

Tokio - Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Japan ist die Zahl der Todesopfer auf 168 gestiegen. Auch die Zahl der Vermissten verdreifachte sich auf 323, wie lokale Behörden am Montag mitteilten. Vor allem in der besonders betroffenen Hafenstadt Wajima stieg die Zahl der Vermissten demnach von zunächst 31 auf 281 an. Rund 560 Menschen wurden bei dem Beben verletzt.

Dornauer verteidigt Sobotka

Innsbruck/Wien - Tirols SPÖ-Chef und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer ist einmal mehr anderer Meinung als die SPÖ-Bundespartei unter Vorsitzendem Andreas Babler. Er gehöre nicht zu jenen, die den Rücktritt des unter anderem wegen der Tonband-Causa rund um den verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek unter Beschuss geratenen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) fordern, erklärte Dornauer gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe).

Trump nimmt an Gerichtsanhörung zu seiner Immunität teil

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump wird nach eigenen Angaben am Dienstag zur Anhörung eines Berufungsgerichts über die Frage seiner Immunität im Zusammenhang mit einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs erscheinen. Er werde an der Verhandlung in Washington teilnehmen, schrieb er in der Nacht auf Montag auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Natürlich habe er als Präsident der USA und Oberbefehlshaber Anspruch auf Immunität gehabt, ergänzte er.

Bauernproteste in Deutschland angelaufen

Berlin - Die Bauernproteste gegen die Agrarpolitik haben am Montag früh in Deutschland zu ersten Behinderungen geführt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. Im Kreis Cloppenburg in Nordwestniedersachsen wurde eine Bundesstraße von 40 Fahrzeugen blockiert.

