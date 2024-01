Österreichs Topmanager verdienen Jahresgehalt in Tagen

Wien - Die Vorstandsvorsitzenden der großen österreichischen börsennotierten Unternehmen brauchen heuer im Durchschnitt 5 Tage, um das mittlere Jahreseinkommen eines österreichischen Beschäftigten zu verdienen. Das hat eine Berechnung der Arbeiterkammer (AK) Wien ergeben. Berücksichtigt man Feiertage und Wochenenden, fällt der sogenannte "Fat Cat Day" laut AK damit heuer auf den 8. Jänner. Die AK fordert ein "angemessenes" Verhältnis zwischen Vorstands- und Belegschaftsgehältern.

Kiew: Russland beginnt groß angelegten Luftangriff

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs am Montag während des Berufsverkehrs erneut einen groß angelegten Raketenangriff gestartet. Es seien mehrere Regionen in der Ukraine betroffen, teilte das ukrainische Militär mit. Im gesamten Land gebe es Luftalarm. Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden, teilten die Behörden mit, es gebe Verletzte. "Kiew - in Deckung!", schrieb die Luftwaffe auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.

Deutsche Bauernproteste mit Traktoren gestartet

Berlin - Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten haben am Montag die deutschlandweiten Bauernproteste begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte Auffahrten von Autobahnen. In Bayern meldete die Polizei vielerorts Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten blockiert wurden. Am Brandenburger Tor in Berlin sammelten sich in der Früh Protestteilnehmer mit rund 200 Traktoren und Lastwagen.

Golden Globes für "Oppenheimer" und "Poor Things"

Beverly Hills/Hollywood - "Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan hat bei der 81. Golden-Globe-Verleihung in der Nacht auf Montag in Beverly Hills den Preis als bestes Filmdrama gewonnen. Den Golden Globe in der Sparte Komödie/Musical gewann das Fantasy-Märchen "Poor Things" des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. "Barbie" von US-Regisseurin Greta Gerwig gewann indes den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte.

USA sehen "erhebliche Spannungen" im Nahen Osten

Gaza/Doha - Die USA sehen den Nahen Osten in einem "Moment erheblicher Spannungen" und haben Israel gemahnt, mehr für den Schutz von Zivilisten in Gaza zu tun. Unterdessen setzt Israel die Angriffe im Gazastreifen fort und nahm mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im nördlich angrenzenden Libanon unter Beschuss. Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde in den vergangenen 24 Stunden 73 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden.

Deutsche Bahn will Lokführerstreik per Gericht stoppen

Berlin/Frankfurt - Vor dem mehrtägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Woche erhofft sich die Deutsche Bahn (DB) ein Haltsignal von den Richtern. Man habe beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht, teilte der Konzern am Montag mit. Das Gericht bestätigte den Eingang, nannte aber noch keinen Verhandlungstermin. Nach Ansicht des Konzerns hat der Ausstand keine rechtliche Grundlage. Die DB will den ab Mittwoch geplanten Streik stoppen.

Erste private Mondmission in Cape Canaveral gestartet

Cape Canaveral - Eine US-Mission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond ist zum Erdtrabanten gestartet. Am Montag in der Früh hob die Rakete vom Typ "Vulcan Centaur" des Herstellers ULA mit dem Lander "Peregrine" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Die Kapsel des US-Unternehmens Astrobotic aus Pittsburgh soll Ende Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen.

Elektrischer Defekt verursachte Brand im Thermalbad Vöslau

Bad Vöslau - Der Brand in einer Außensauna des Thermalbades Vöslau (Bezirk Baden) in der Nacht auf Sonntag ist nach Polizeiangaben durch einen Defekt an einer elektrischen Leitung oder einem Gerät - wahrscheinlich einem Lüfter - ausgelöst worden. Die Erhebungen wurden vom Bezirksbrandermittler durchgeführt. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, teilte eine Polizeisprecherin am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Feuerwehr war stundenlang bei Löscharbeiten im Einsatz gestanden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red