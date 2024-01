Blinken: Israel stimmt Plan für UN-Mission in Gaza zu

Tel Aviv - Israel stimmt nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken einer UN-Mission zur Einschätzung der Lage im nördlichen Gazastreifen für eine sichere Rückkehr von Palästinensern dorthin zu. "Wir haben uns heute auf einen Plan geeinigt, wonach die Vereinten Nationen eine Bewertungsmission ausführen sollen", sagte Blinken am Dienstag nach Gesprächen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu vor Journalisten in Tel Aviv.

Signa-Tochter Galeria meldete erneut Insolvenz an

Essen/Wien - Die Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Galeria sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, Ziel sei die Fortführung von Galeria. Zuletzt wurden etwa die thailändische Central Group oder die Droege Group als potenzielle Interessenten genannt.

Deutscher Lokführerstreik trifft Reisende aus Österreich

Berlin - Der geplante Lokführerstreik der deutschen Gewerkschaft GDL kann laut dem hessischen Landesarbeitsgericht wie geplant stattfinden, ein Eilantrag der Deutschen Bahn (DB) wurde abgewiesen. Im Güterverkehr begann der Streik Dienstagabend um 18 Uhr, im Personenverkehr wird nach Gewerkschaftsplänen seit 2.00 Uhr gestreikt. Und der Streik wird auch Reisende von und nach Deutschland treffen. Das Streikende ist für Freitagabend, 18.00 Uhr, angekündigt.

Kurz-Prozess: ÖBAG-Aufsichtsrätin Ortner als Zeugin geladen

Wien - Der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird am Mittwoch mit der Befragung von Iris Ortner fortgesetzt. Die ÖBAG-Aufsichtsrätin soll als Zeugin ihre Wahrnehmungen zu Postenbesetzungen in der Staatsholding darlegen. Sie ist die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP.

Bandengewalt in Ecuador eskaliert

Quito - Angesichts der eskalierenden Bandengewalt in Ecuador hat Präsident Daniel Noboa die Streitkräfte ins Gefecht gegen die mächtigen Gangs des südamerikanischen Landes geschickt. Die Soldaten sollen Einsätze gegen rund 20 kriminelle Organisationen durchführen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Dekret. Kurz zuvor waren Bewaffnete während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten des staatlichen Fernsehsenders TC Televisi�n in der Hafenstadt Guayaquil eingedrungen.

Polen: Polizei fasst PiS-Politiker nach Flucht zu Präsident

Warschau - Eigentlich hätten Polens Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik am Dienstag ihre zweijährige Haftstrafe antreten müssen. Doch als Polizeibeamte ihre Wohnungen durchsuchten, waren die beiden PiS-Politiker ausgeflogen. Wenig später erfuhren die erstaunten Polen durch einen Post des Präsidialamts auf der Plattform X, wo sich die Gesuchten aufhielten: bei einem Empfang des Staatsoberhaupts Andrzej Duda im Präsidentenpalast.

NASA verschiebt bemannte Mondmission auf frühestens 2025

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die zuvor für November 2024 geplante bemannte Mondumrundung "Artemis 2" wegen Problemen mit Rakete und Raumschiff auf September 2025 verschoben. Die geplante bemannte Mondlandung "Artemis 3" werde sich entsprechend auf September 2026 verschieben, teilte die NASA am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. "Artemis 4", eine weitere geplante Mondlandung, sei nach wie vor für September 2028 anvisiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red