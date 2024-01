Anhörung Südafrikas zum Gaza-Krieg beginnt

Den Haag - Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag beginnt am Donnerstag die zweitägige Anhörung Südafrikas in der Klage gegen Israel. Südafrika wirft Israel vor dem höchsten UNO-Gericht Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen vor. Das Verfahren dürfte Jahre dauern. Zunächst geht es aber darum, dass Israel die Kampfhandlungen für die Dauer des Verfahrens einstellt.

Über 300 Festnahmen im Kampf gegen Banden in Ecuador

Quito - Im Kampf gegen kriminelle Banden haben die ecuadorianischen Sicherheitskräfte 329 Verdächtige festgenommen. Bei Einsätzen im ganzen Land seien zudem Schusswaffen, Munition, Sprengstoff, Brandsätze, Boote und Fahrzeuge sichergestellt worden, sagte Generalstabschef Jaime Vela am Mittwoch. Zudem befreiten Soldaten und Polizisten 41 Geiseln aus der Gewalt der Gangs. Fünf mutmaßliche Bandenmitglieder seien von Sicherheitskräften getötet worden.

Wintertourismus hängt im Jännerloch - Insgesamt aber im Plus

Wien - Österreichs Tourismus hängt im Jännerloch. "Vor allem in den Städten sind die Buchungen - auch für den Februar - derzeit noch verhalten", sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler zur APA. "Sowohl in der Stadthotellerie als auch in der Thermenhotellerie: alle merken, dass die Firmen aktuell mit Tagungen und Seminaren zurückhaltender sind." Doch mit dem Geschäft zu Weihnachten und zu Silvester seien alle sehr zufrieden gewesen. Insgesamt laufe der Winter gut.

U-Ausschüsse konstituieren sich am Donnerstag

Wien - Die im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse treffen sich am Donnerstag zu ihren konstituierenden Sitzungen. Neben dem Beschluss des Arbeitsplans dürften bereits erste Ladungslisten vorgelegt und beschlossen werden. Neben dem von FPÖ und SPÖ verlangten COFAG-Ausschuss, der Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur näher beleuchten soll, konstituiert sich auch der von der Volkspartei alleine getragene Ausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch".

Bahnstreik in Deutschland geht weiter

Wien/Berlin - Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL wird am Donnerstag ihren Streik bei der Deutschen Bahn fortführen. Dadurch ist auch am Donnerstag deutschlandweit mit zahlreichen Zugausfällen zu rechnen. Die Deutsche Bahn will wie schon am Mittwoch einen Notfahrplan anbieten, der im Fernverkehr rund 20 Prozent des sonst üblichen Angebots enthält. Die ÖBB informieren online, welche ihrer Züge betroffen sind. Nicht betroffen sind Züge der Westbahn.

IEA: Erneuerbare müssen für UNO-Klimaziele schneller wachsen

Paris - Das bisherige Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien reicht aus Sicht der Internationalen Energieagentur (IEA) nicht aus, um auf der Weltklimakonferenz gesteckte Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Trotz des beispiellosen Wachstums im vergangenen Jahr müssten die Staaten noch mehr tun, um die Kapazität an erneuerbarer Energie bis 2030 wie angestrebt zu verdreifachen, teilte die IEA am Donnerstag in Paris mit.

Humanitäre Krisen mit wenigsten Schlagzeilen alle in Afrika

Wien - Es ist der tägliche Kampf um die eigene Existenz, der fast niemanden zu interessieren scheint. Zum bereits achten Mal weist die humanitäre Hilfsorganisation CARE auf jene zehn Krisenherde hin, über die im Vorjahr am wenigsten berichtet worden ist. Und zum zweiten Mal hintereinander befinden sich alle Krisen, die im Report "Breaking the Silence" gelistet sind, auf dem afrikanischen Kontinent. Es scheint, dass die Welt dort am wenigsten hinsieht, wo am meisten gelitten wird.

Tote bei schweren Unruhen in Papua-Neuguinea

Port Moresby - Bei den schweren Krawallen in Papua-Neuguinea sind Berichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Vor allem in der Hauptstadt Port Moresby war es am Mittwoch zu Chaos und Plünderungen gekommen, nachdem viele Sicherheitsbeamte wegen einer Panne bei ihrer Gehaltsauszahlung die Arbeit niedergelegt hatten, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Polizeizentrale in Lae. Augenzeugen sprachen von "totaler Anarchie".

