USA und Großbritannien greifen Houthi-Stellungen im Jemen an

Washington - Die USA und Großbritannien haben mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht auf Freitag "erfolgreich" Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen.

Südafrika wirft Israel vor IGH "Völkermord" vor

Den Haag - Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des "Völkermords" an den Palästinensern beschuldigt. Israels Angriffe im Gazastreifen zielten auf die "Zerstörung palästinensischen Lebens" ab und hätten die Bewohner dort "an den Rand einer Hungersnot" gebracht, sagte Adila Hassim, die juristische Vertreterin Südafrikas, bei einer Anhörung am Donnerstag in Den Haag. Israel warf Südafrika vor, sich wie der "juristische Arm" der islamistischen Hamas zu gebärden.

Gondelabsturz in Tirol: Mehrere Faktoren führten zu Unfall

Oetz - Die Untersuchung der Seilbahnbehörde zur Ursache für den Gondelabsturz im Tiroler Skigebiet Hochoetz (Bezirk Imst) am Dienstag, bei dem eine dänische Urlauberfamilie schwer verletzt worden war, ist Donnerstagabend beendet worden. Sachverständige sahen eine "Verkettung von mehreren ungünstigen, natürlichen Gegebenheiten", hieß es von den Bergbahnen. Der Betrieb wird am Freitag wiederaufgenommen. Der Zustand des lebensgefährlich verletzten 49-jährigen Vaters war noch kritisch.

Ukraine-Experte übt vernichtende Kritik am Weißen Haus

Wien - Der einflussreiche Ökonom und Ex-Spitzendiplomat Anders ?slund hat vernichtende Kritik an der Ukraine-Politik der US-Regierung geübt. "Jake Sullivan und seine engen Mitarbeiter wissen nicht, was sie tun", sagte ?slund bei einem Vortrag in Wien mit Blick auf den Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden. Sullivan habe nämlich die Halbinsel Krim als "rote Linie" für Kiew definiert. Dabei sei genau diese "zentral dafür, um den Krieg zu gewinnen", so ?slund.

Selenskyj in Estland: Von Waffenruhe profitiert nur Russland

Tallinn - Eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg auf sein Land führt nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht zum Dialog. Lediglich Russland würde davon profitieren, es würde dem Land ermöglichen, seine Munitionsreserven aufzufüllen, sagte Selenskyj am Donnerstag bei seinem Besuch in Estland. Selenskyj forderte eine verstärkte europäische Waffenproduktion.

Tausende Polen demonstrieren gegen neue Regierung Tusk

Warschau - Mehrere Tausend Menschen haben in Polen gegen die Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk demonstriert. Die überwiegend älteren Anhänger der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS versammelten sich am Donnerstag vor dem Parlamentsgebäude in Warschau. Sie trugen polnische Fahnen sowie Plakate mit der Aufschrift: "Hier ist Polen, kein Tuskoland" und "Kulturminister - Zensurminister".

Bewaffneter Täter nach Banküberfall in Kufstein flüchtig

Kufstein - Ein unbekannter bewaffneter Mann hat Donnerstagnachmittag im Tiroler Kufstein eine Bankfiliale überfallen. Er bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte in gebrochenem Englisch Bargeld. Nachdem er einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag erbeutet hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold der APA. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, die bis zum späten Abend ergebnislos blieb.

