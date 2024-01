USA und Großbritannien greifen Houthi-Stellungen im Jemen an

Washington/Sanaa - Die USA und Großbritannien haben mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht auf Freitag Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden mit. Von Seiten der Houthi, des Iran und Hisbollah gab es Kritik. Russland beantragte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

Katar spricht mit Hamas über Medikamente für Gaza-Geiseln

Doha/Gaza/Tel Aviv - Katar führt mit der islamistischen Hamas einem Medienbericht zufolge Gespräche, den im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln lebenswichtige Medikamente zukommen zu lassen. Zugleich mache Katar Fortschritte in Gesprächen mit Israel, mehr Lieferungen an Medikamente für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu ermöglichen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise.

Beinahe-Unglück: US-Luftfahrtbehörde ermittelt gegen Boeing

Seattle/Chicago - Nach dem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine, bei der im Flug ein Rumpfteil herausgebrochen war, nimmt sich die US-Luftfahrtbehörde FAA den Konzern vor. Sie leitete Ermittlungen ein, die weit über das Problem mit dem konkreten Bauteil hinausgehen könnten. Die Umstände wiesen darauf hin, dass der Flugzeugbauer möglicherweise seine Pflichten bei Produktion, Inspektionen und Tests vernachlässigt habe, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Boeing.

Ukraine-Experte übt vernichtende Kritik am Weißen Haus

Wien - Der einflussreiche Ökonom und Ex-Spitzendiplomat Anders �slund hat vernichtende Kritik an der Ukraine-Politik der US-Regierung geübt. "Jake Sullivan und seine engen Mitarbeiter wissen nicht, was sie tun", sagte �slund bei einem Vortrag in Wien mit Blick auf den Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden. Sullivan habe nämlich die Halbinsel Krim als "rote Linie" für Kiew definiert. Dabei sei genau diese "zentral dafür, um den Krieg zu gewinnen", so �slund.

Lettland kündigt neue Hilfe für Ukraine an

Riga/Kiew (Kyjiw) - Lettland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland leisten. Das nächste Hilfspaket werde Haubitzen, 155-mm-Artilleriemunition, Systeme zur Panzer- und Flugabwehr sowie Raketenwerfer, Geländefahrzeuge, Handgranaten, Hubschrauber und weitere Ausrüstung umfassen, sagte Staatspräsident Edgars Rinkevics am Donnerstag in Riga nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj.

Feuer in Lokal auf der Wiener Donauinsel schnell gelöscht

Wien - In der "Sunken City" auf der Wiener Donauinsel gegenüber der "Copa Cagrana" ist Freitagfrüh ein Objekt in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften an Ort und Stelle, berichtete Sprecher Jürgen Figerl. Gegen 9.15 Uhr war "Brand aus", jedoch war man noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Oberösterreicher wegen zweifachen Mordes in Graz vor Gericht

Graz - Ein 29-jähriger Oberösterreicher muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen Mordes verantworten. Der Mann soll im April des Vorjahres zuerst seine Lebensgefährtin in Graz getötet haben und danach in suizidaler Absicht - so die Anklage - gegen den Pkw eines Unbeteiligten gefahren sein. Dieser kam bei dem Unfall ums Leben. Der Unfallverursacher überlebte nur knapp und lag längere Zeit im Koma. Bisher war der Beschuldigte teilweise geständig.

Stadtwerke-Chef: Bis 2040 keine Gasheizungen mehr in Wien

Wien - Die Wiener Stadtwerke verstehen sich als "Klimaschutzkonzern" und haben sich als solcher vorgenommen, Gasheizungen in Wien bis 2040 gänzlich abzulösen. "Wir sind mit unseren Unternehmen in der Lage, die komplette Energie- und Mobilitätswende zu gestalten", sagte der neue Generaldirektor Peter Weinelt im APA-Interview. Statt mit Gas soll Wien in Zukunft mit Fernwärme, Wärmepumpen und Geothermie heizen, der Strom soll erneuerbar sein und Pkws elektrisch, so die Vision.

