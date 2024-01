Neues E-Wirtschaftsgesetz in Begutachtung geschickt

Wien - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Freitag einen Entwurf für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Begutachtung geschickt. Ziel ist es, die "Infrastruktur für die Energiewende" sicherzustellen, die "Rechte zur Eigenversorgung mit Strom" auszuweiten und einen "flexibleren Netzzugang" zu schaffen, wie das Energieministerium mitteilte. Das neue Gesetz auf Bundesebene soll schlussendlich die neun Landesgesetze ablösen.

USA und Großbritannien greifen Houthi-Stellungen im Jemen an

Washington/Sanaa - Die USA und Großbritannien haben mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht auf Freitag Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden mit. Von Seiten der Houthi, des Iran und Hisbollah gab es Kritik. Russland beantragte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

FPÖ fixiert Liste für EU-Wahl

Wien - Die FPÖ fixiert Freitagabend - kurz vor dem traditionellen Neujahrstreffen am Samstag - ihre Liste für die EU-Wahl. Unumstritten ist dabei Harald Vilimsky, der abermals Spitzenkandidat wird. Auch die zwei anderen aktuellen EU-Mandatare Georg Mayer und Roman Haider sollen sich an wählbarer Stelle befinden. Die Listenerstellung ist bei den Freiheitlichen Chefsache, dennoch bedarf es einer Zustimmung durch die Gremien.

Doppelmord-Prozess in Graz: Oberösterreicher vor Gericht

Graz - Gleich zwei Leben soll ein 29-jähriger Oberösterreicher im April 2023 in Graz ausgelöscht haben: Zuerst soll er seine Lebensgefährtin durch Messerstiche getötet haben, dann raste er in - laut Anklage suizidaler Absicht - gegen einen Pkw, dessen Lenker starb. Am Freitag musste sich der Verdächtige vor einem Geschworenensenat verantworten. Sein Verteidiger sprach von einer "Tötungshandlung im Affekt" sowie "grob fahrlässiger Tötung".

Deutscher Bahnstreik: ÖBB fahren ab Samstag wieder planmäßig

Berlin - Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL wird den laufenden Streik beim Eisenbahnunternehmen Transdev an diesem Freitag vorzeitig um 12.00 Uhr beenden. Die Verhandlungen sollen wieder aufgenommen werden, teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Freitagvormittag mit. Züge der ÖBB sollen erst ab Samstag wieder planmäßig von und nach Deutschland fahren. Der Streik bei der Deutschen Bahn (DB) läuft dagegen weiter.

Meinl-Reisinger sieht NEOS bereit für Regierung

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sieht ihre Partei bereit dafür, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Für die Nationalratswahl im heurigen Jahr sei man jetzt schon "gut aufgestellt" und "entschlossen, Verantwortung zu übernehmen", sagte sie im APA-Interview. Ein vorgezogener Wahltermin würde die Pinken nicht am falschen Fuß erwischen, so Meinl-Reisinger: "Wir sind wie die Pfadfinder: allzeit bereit!"

30 Personen nach Brand in Dornbirner Wohnblock evakuiert

Bregenz - In Dornbirn ist Freitag Früh im Dachgeschoss eines Wohnblocks ein Brand ausgebrochen. 30 Personen wurden aus dem Gebäude in der Arlbergstraße evakuiert. Verletzt wurde laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle niemand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, die Bewohner durften nach Ende des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

Würgeschlange in Paket in Kärntner Verteilerzentrum entdeckt

Klagenfurt - Eine große Würgeschlange, eine Boa constrictor mit 50 bis 70 Zentimeter Körperlänge, ist am Mittwoch in einem Paket im Verteilerzentrum Ost in Klagenfurt entdeckt worden. Ein junger Mitarbeiter hatte das mit Luftlöchern verdächtig aussehende Paket geöffnet und ob des Inhalts einen Schock erlitten, berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag. Reptilienexpertin Helga Happ wurde hinzugezogen, sie versucht nun, das stark unterkühlte Tier aufzupäppeln.

