Weltwirtschaftsforum beginnt in Davos

Davos - Hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommen am Montag zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zusammen. Insgesamt werden 2.800 Teilnehmer zu der fünftägigen Konferenz im Schweizer Alpenort erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Die Tagesordnung wird geprägt von dem seit fast zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dem seit 100 Tagen dauernden Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas.

Israel: Bisher etwa 9.000 Terroristen in Gaza getötet

Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gaza-Krieg bisher etwa 9.000 Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen "eliminiert". Hinzu kämen mehr als 50 Kompaniechefs, 19 Bataillons- und zwei Brigadekommandanten der Hamas, wie aus einer Datenauflistung der Armee hervorgeht, die anlässlich des 100. Kriegstags am Sonntag veröffentlicht wurde. Auslöser des Kriegs war der Terrorangriff der Hamas und anderer Extremistengruppen auf Israel am 7. Oktober.

USA: Houthi-Marschflugkörper auf US-Schiff abgefangen

Hodeidah/Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben einen Marschflugkörper der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen abgeschossen. Die Rakete sei auf die im südlichen Roten Meer operierende USS Leboon gerichtet gewesen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Kommandozentrum des US-Militärs (Centcom) in der Nacht auf Montag mit. Laut Centcom gibt es keine Verletzten oder Schäden. Zuvor hatte die Miliz von Luftangriffen auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah berichtet.

US-Delegation in Taiwan: "Unerschütterliches" Engagement

Taipeh/Peking - Die Vereinigten Staaten blicken zuversichtlich auf die Kontinuität der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA unter der neuen taiwanesischen Regierung. Das Engagement der USA für die Insel sei "unerschütterlich, prinzipientreu und überparteilich", sagte der frühere US-Sicherheitsberater Stephen Hadley am Montag der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen. Die Vereinigten Staaten stünden "an der Seite ihrer Freunde".

Signa - Gläubigertermine für Prime und Development am Montag

Wien - Der Montag wird für die zerbröckelnde Signa-Gruppe ein spannender Tag. Auf der Agenda stehen am Nachmittag die beiden Gläubigerversammlungen für die Signa Prime sowie für die Signa Development. Zudem läuft die von Signa-Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg gesetzte Frist für eine 350 Mio. Euro schwere Kapitalspritze aus. Das Geld wäre nötig, um die Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung sicherzustellen und Notverkäufe zu vermeiden.

ÖGK will mehr Geld vom Bund für Kassenärzte

Wien - In der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) herrscht Einigkeit, dass mehr finanzielle Unterstützung der Regierung für den Ausbau der kassenärztlichen Versorgung nötig wäre. Für die vom Bund finanzierten zusätzlichen 100 Plätze gebe es mittlerweile bereits 530 Bewerber, sagte Obmann Matthias Krenn, der zu Jahresbeginn turnusmäßig von Andreas Huss übernommen hat, im Gespräch mit der APA. Am bundesweit einheitlichen Gesamtvertrag und Leistungskatalog will er weiterarbeiten.

Österreichischer Pilot starb bei Flugzeugabsturz in Thailand

Pattaya - Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Thailand ist am Samstag ein österreichischer Pilot ums Leben gekommen. Sein Begleiter aus Deutschland wurde bei dem Unglück schwer verletzt, wie thailändische Medien unter Berufung auf Augenzeugen und Rettungskräfte berichteten. Der 51-Jährige habe unter anderem schweren Brüche an beiden Knöcheln erlitten und stehe unter Schock, schrieb die Zeitung "Pattaya Mail".

US-Republikaner starten Vorwahlen - Rennen um Platz zwei

Des Moines (Iowa)/Washington - Im US-Wahlkampf für die erste Abstimmung der Republikaner über ihren Präsidentschaftskandidaten hat im Bundesstaat Iowa bei arktischen Temperaturen und Eiswind der Endspurt begonnen. Umfragen sehen den früheren US-Präsidenten Donald Trump weit vorn. Spannend wird vor allem die Frage, wie hoch Trumps Sieg bei den Wahlen am Montagabend (Ortszeit) ausfallen wird - und wer Zweiter wird. Ex-UNO-Botschafterin Nikki Haley könnte Floridas Gouverneur Ron DeSantis überholen.

