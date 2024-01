Wiener Angler fischt Leichenteil aus Marchfeldkanal

Wien - Ein Angler hat am Samstagnachmittag einen Leichenteil aus dem Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf gefischt. Das bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich auf Anfrage der APA. Der Mann alarmierte die Polizei, die dann auch mit Tauchern nach weiteren Teilen suchte. Dabei wurde zumindest ein weiterer Leichenteil im Wasser gefunden. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Signa Prime - Finanzierung des Betriebs vorerst gesichert

Wien - Die Zukunft der Signa Prime dürfte - zumindest für den Moment - gesichert sein. "Der weiteren Unternehmensfortführung der SIGNA Prime Selection AG sowie dem Abschluss eines Sanierungsplanes stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen", sagte Insolvenzverwalter Norbert Abel am Montag laut einer Aussendung. An der Eigenverwaltung des Sanierungsverfahrens wurde laut Kreditschützern vorerst nicht gerüttelt.

Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl

Wien - Reinhold Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl. Das hat der Bundesparteivorstand der Volkspartei am Montag einstimmig beschlossen. Dass der 63-jährige frühere Staatssekretär und derzeitige außenpolitische Sprecher die ÖVP im Juni in die Wahl führen soll, galt bereits seit einigen Tagen als gesetzt. Im Gespräch mit der APA skizzierte er mehr Bürgernähe und Kampf gegen illegale Migration als Kernthemen seiner Kampagne. Ein genaues Wahlziel nannte er nicht.

Eine Tote nach mutmaßlichem Anschlag bei Tel Aviv

Tel Aviv - Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der Nähe der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Montag eine Frau getötet und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Die 70-jährige Frau sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das örtliche Krankenhaus mit. Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom wurden insgesamt 19 Menschen in Raanana verletzt. Die israelische Polizei gab die Zahl der Verletzten zunächst mit 13 an.

Nach 16 Jahren Haft hofft Josef F. auf bedingte Entlassung

Krems/Amstetten - Astrid Wagner, die Verteidigerin des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F., möchte diesem einen Lebensabend auf freiem Fuß ermöglichen. Das bekräftigte sie Montagmittag im Gespräch mit der APA. Dazu müsste aber zunächst ein Dreiersenat am Landesgericht Krems der Verlegung des mittlerweile 88-Jährigen vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug zustimmen.

Extremer Wirbelsturm zieht über Insel La R�union hinweg

Paris - Zeitweise durften nicht einmal die Rettungsdienste ihre Quartiere verlassen: Ein gefährlicher Wirbelsturm hat am Montagmorgen die französische Insel La R�union im Indischen Ozean erreicht. Ein Obdachloser, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte, sei ums Leben gekommen, teilte die Präfektur mit. "Das Auge des Sturms wird direkt über La R�union hinwegziehen", warnte C�line Jauffret vom französischen Wetterdienst.

Neues Verfahren gegen iranische Journalistinnen eingeleitet

Teheran/Oslo - Kurz nach ihrer Freilassung im Iran ist ein neues Verfahren gegen die beiden preisgekrönten Journalistinnen Niloofar Hamedi und Elaheh Mohammadi eingeleitet worden. Hintergrund sind im Internet veröffentlichte Bilder, die beide Frauen ohne Kopftuch zeigen, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Montag berichtete. Die im Iran inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist ihren Angehörigen zufolge indes zu weiteren 15 Monaten Haft verurteilt worden.

Wiener Börse im Verlauf gut behauptet, ATX mit plus 0,13%

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf gut behauptet tendiert. Kurz vor 14.15 Uhr stand der Leitindex ATX um 0,13 Prozent höher bei 3.403,14 Punkten. Das Geschäft dürfte sich zum Wochenbeginn insgesamt ruhig gestalten, da die Börsen in den USA am heutigen "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben und deswegen wichtige Impulse fehlen.

red