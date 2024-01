Trump klarer Sieger der ersten Vorwahl der US-Republikaner

Des Moines (Iowa)/Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat die erste Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für sich entschieden. Trump kam bei den republikanischen Parteiversammlungen im US-Staat Iowa auf 51 Prozent der Stimmen, berichteten US-Medien nach Auszählung von neun Zehntel aller Stimmen. Das Rennen um den zweiten Platz entschied demnach der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis für sich. Er erhielt 21,3 Prozent, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley 19,1 Prozent.

"Succession" und "The Bear" räumen bei den Emmys ab

Los Angeles - Die opulente Mediensatire "Succession", die Restaurantserie "The Bear - King of the Kitchen" und die Gesellschaftssatire "Beef" haben am Montag (Ortszeit) die 75. Verleihung der US-Fernsehpreise Emmy in Los Angeles dominiert. Die drei Produktionen gewannen jeweils die wichtigsten Auszeichnungen in den Teilbereichen Drama, Komödie und Miniserie. "Succession" endete heuer nach vier Staffeln und setzte sich in der Königskategorie gegen sieben Konkurrenten durch.

Nordkoreas Machthaber erklärt Südkorea zum "Hauptfeind"

Seoul/Pjöngjang - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un will die Bezeichnung Südkoreas als Feindstaat Nummer Eins in der sozialistischen Verfassung seines Landes verankern. Kim betonte in einer Rede vor dem Parlament in Pjöngjang, dass eine Vereinigung mit dem Nachbarn nicht mehr möglich sei, wie die staatlichen Medien am Dienstag berichteten. In der Verfassung müssten Ausdrücke wie "Unabhängigkeit, friedliche Wiedervereinigung und große nationale Einheit" gestrichen werden, so Kim.

Iranische Revolutionswächter beschossen Irak und Syrien

Teheran/Damaskus - Die iranischen Revolutionswächter (IRGC) haben in der Nacht auf Dienstag Ziele in Syrien und dem Nordirak mit Raketen angegriffen. Es handle sich um eine Vergeltung für die jüngsten Terroranschläge im Iran, hieß es von den Revolutionsgarden. In Syrien sei ein Ziel der Terrormiliz Islamischer Staat zerstört worden, in den irakischen Kurdengebieten eine Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes Mossad. Aus Erbil hieß es, dass vier Zivilisten ums Leben gekommen seien.

Israel: Intensive Kämpfe in Nord-Gaza beendet

Tel Aviv - Die intensiven Kampfhandlungen der israelischen Streitkräfte gegen die islamistische Hamas im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums beendet. Auch im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens im Bereich der Stadt Khan Younis werde die intensive Phase der Bodenoffensive bald vorüber sein, zitierte die Zeitung "The Times of Israel" am Montag den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel auf höchster Ebene

Bern/Davos - Die Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Das kündigten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Schweizer Präsidentin Viola Amherd am Montag in Bern an. Beide Seiten wollten umgehend mit der Planung beginnen. Einen Termin für das Treffen gab es zunächst noch nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red