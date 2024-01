Trump mit Traumstart in US-Vorwahlen

Des Moines (Iowa)/Washington - Mit einem Traumstart für Ex-Präsident Donald Trump hat am Montag die Vorwahlsaison in den USA begonnen. Trump wurde bei den Parteiversammlungen (Caucuses) im Staat Iowa seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und erreichte eine absolute Mehrheit der Stimmen, während seine schärfsten Kontrahenten Ron DeSantis und Nikki Haley zusammen nur auf 40 Prozent kamen. Für sie setzte es einen weiteren Dämpfer, schlug sich doch der viertplatzierte Vivek Ramaswamy auf die Seite Trumps.

Österreichs Emissionen 2022 sanken um 5,8 Prozent

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) in Österreich sind von 2021 auf 2022 um 5,8 Prozent gesunken und liegen bei 72,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, so die THG-Bilanz des Umweltbundesamtes (UBA) für das Jahr 2022. Das bedeutet ein Minus von rund 4,5 Millionen Tonnen im Vergleich zum Jahr 2021. Im sogenannten Nowcast, der vom UBA im August des Vorjahres publiziert wurde, lag die Prognose noch bei einem Minus von 6,4 Prozent.

Nordkoreas Machthaber Kim erklärt Südkorea zum "Hauptfeind"

Seoul/Pjöngjang - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un will die Bezeichnung Südkoreas als Feindstaat Nummer Eins in der sozialistischen Verfassung seines Landes verankern. Kim betonte in einer Rede vor dem Parlament in Pjöngjang, dass eine Vereinigung mit dem Nachbarn nicht mehr möglich sei, wie die staatlichen Medien am Dienstag berichteten. In der Verfassung müssten Ausdrücke wie "Unabhängigkeit, friedliche Wiedervereinigung und große nationale Einheit" gestrichen werden, so Kim.

Iranische Revolutionswächter beschossen Irak und Syrien

Teheran/Damaskus - Die iranischen Revolutionswächter (IRGC) haben in der Nacht auf Dienstag Ziele in Syrien und dem Nordirak mit Raketen angegriffen. Es handle sich um eine Vergeltung für die jüngsten Terroranschläge im Iran, hieß es von den Revolutionsgarden. In Syrien sei ein Ziel der Terrormiliz Islamischer Staat zerstört worden, in den irakischen Kurdengebieten eine Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes Mossad. Aus Erbil hieß es, dass vier Zivilisten ums Leben gekommen seien.

"Succession" und "The Bear" räumen bei den Emmys ab

Los Angeles - Die opulente Mediensatire "Succession", die Restaurantserie "The Bear - King of the Kitchen" und die Gesellschaftssatire "Beef" haben am Montag (Ortszeit) die 75. Verleihung der US-Fernsehpreise Emmy in Los Angeles dominiert. Die drei Produktionen gewannen jeweils die wichtigsten Auszeichnungen in den Teilbereichen Drama, Komödie und Miniserie. "Succession" endete heuer nach vier Staffeln und setzte sich in der Königskategorie gegen sieben Konkurrenten durch.

Rund 15.000 Menschen demonstrierten in Deutschland gegen AfD

Essen/Leipzig - In mehreren deutschen Städten sind Tausende gegen die AfD auf die Straße gegangen. An einem Protestzug in Essen nahmen am Montagabend nach Polizeiangaben rund 6.700 Demonstrierende teil. Die Polizei in Leipzig gab die Teilnehmerzahl am späten Abend mit 6.000 an. In Rostock beteiligten sich rund 2.500 Demonstranten an einer Veranstaltung, zu der das Netzwerk "Rostock nazifrei - Bunt statt braun e.V." aufgerufen hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red