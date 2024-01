ÖHB-Männer nach Sensation gegen Spanien in EM-Hauptrunde

Mannheim - Österreichs Handballer haben die Sensation perfekt gemacht und mit einem Remis gegen Vize-Europameister Spanien die Hauptrunde der EM in Deutschland erreicht. Mykola Bilyk und Co. reichte am Dienstag in Mannheim ein 33:33 (17:15), um als Zweiter von Vorrundengruppe B hinter Kroatien das Ticket für die Top zwölf zu lösen. Die Leistung zwei Tage nach dem Remis gegen Kroatien darf als historisch eingestuft werden, Spanien muss vorzeitig die Heimreise antreten.

Ukraine und Nahost auf der Tagesordnung von Davos

Davos - Beim Weltwirtschaftsforum in Davos werden auch (heute) Mittwoch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas und ihre jeweiligen Auswirkungen die Hauptthemen sein. Mit Spannung erwartet werden dazu auch die Reden von US-Außenminister Antony Blinken und UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

USA wollen Houthi-Miliz auf Terrorliste setzen

Washington - US-Medienberichten zufolge will die Regierung von US-Präsident Joe Biden die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz wieder auf die Liste weltweit agierender Terroristen setzen. Das berichteten der Sender CNN und das "Wall Street Journal" am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bidenkehrt damit zu einer Maßnahme seines Vorgängers Donald Trump zurück, die er nach seinem Amtsantritt rückgängig gemacht hatte.

Katar liefert Medikamente für israelische Geiseln nach Gaza

Doha - Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Zudem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit. Die Medikamente sollen am Mittwoch mit zwei katarischen Militärflugzeugen zunächst nach Ägypten gebracht und von dort in den Gazastreifen geschafft werden.

Statistik Austria gibt Jahresinflation 2023 bekannt

Wien - Die Statistik Austria gibt am Mittwoch die durchschnittliche Inflationsrate (VPI) für das Jahr 2023 bekannt. Nach einem kontinuierlichen Rückgang auf hohem Niveau stieg das Preisniveau im Dezember laut Schnellschätzung auf 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat wieder leicht an. Experten erwarten für 2023 dennoch im Vergleich zum Gesamtjahr 2022, als die Teuerungsrate 8,6 Prozent betrug, einen leichten Rückgang: Wifo und IHS sahen zuletzt 7,9 bzw. 7,8 Prozent Preisauftrieb.

Verletzte nach russischem Beschuss in Charkiw und Odessa

Charkiw (Charkow) - Bei russischen Luftangriffen auf die Großstädte Charkiw und Odessa sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Dies teilten die lokalen Behörden mit. In Charkiw wurden demnach 17 Menschen verletzt, in Odessa mindestens drei Menschen. Unterdessen will Russland erneut mehrere ukrainische Geschoße über der Grenzregion Belgorod abgewehrt haben.

Neue Militärdoktrin von Belarus sieht Atomwaffeneinsatz vor

Minsk - Die eng mit Russland verbündete Ex-Sowjetrepublik Belarus hat in ihrer neuen Militärdoktrin den Einsatz von Atomwaffen festgeschrieben. Das erklärte Verteidigungsminister Viktor Chrenin am Dienstag im Gespräch mit Journalisten. Angesichts der neuen Bedrohungslage sei es nötig gewesen, die seit 2016 gültige Doktrin zu überarbeiten. In der Doktrin seien auch die Verpflichtungen gegenüber Verbündeten klar definiert, sagte Chrenin. Belarus gilt als engster Verbündeter Russlands.

