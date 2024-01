Inflation im Jahr 2023 bei 7,8 Prozent

Wien - Die Inflation ist 2023 in Österreich mit 7,8 Prozent auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Immerhin lag der Wert aber um 0,8 Punkte unter jenem von 2022, als er 8,6 Prozent betragen hatte. 7,8 Prozent sind aber etwa das Vierfache vom Zielwert der EZB in Höhe von 2 Prozent, gab die Statistik Austria am Mittwoch zu bedenken. Alleine für den Dezember gab die Statistik-Behörde einen Anstieg der Inflation im Jahresvergleich auf 5,6 Prozent an, nach 5,3 Prozent im Dezember 2022.

Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol fix

Bozen/Innsbruck - Die angepeilte Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bestehend aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica ist fix. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die Koalitionäre in der Nacht auf Mittwoch auch in Sachen Personal und paktierten eine Landesregierung bestehend aus elf Mitgliedern. Die italienischen Parteien Fratelli d'Italia und Lega stellen jeweils einen Landesrat.

Katar liefert Medikamente für israelische Geiseln nach Gaza

Doha/Tel Aviv - Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Zudem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit. Das israelische Militär teilte indes mit, den für Verhöre mutmaßlicher Spione zuständigen Hamas-Offizier im Süden des Gazastreifens getötet zu haben.

Ukraine und Nahost auf der Tagesordnung von Davos

Davos - Beim Weltwirtschaftsforum in Davos werden auch (heute) Mittwoch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas und ihre jeweiligen Auswirkungen die Hauptthemen sein. Mit Spannung erwartet werden dazu auch die Reden von US-Außenminister Antony Blinken und UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

USA wollen Houthi-Miliz auf Terrorliste setzen

Washington - US-Medienberichten zufolge will die Regierung von US-Präsident Joe Biden die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz wieder auf die Liste weltweit agierender Terroristen setzen. Das berichteten der Sender CNN und das "Wall Street Journal" am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Biden kehrt damit zu einer Maßnahme seines Vorgängers Donald Trump zurück, die er nach seinem Amtsantritt rückgängig gemacht hatte.

Verletzte nach russischem Beschuss in Charkiw und Odessa

Charkiw (Charkow) - Bei russischen Luftangriffen auf die Großstädte Charkiw und Odessa sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Dies teilten die lokalen Behörden mit. In Charkiw wurden demnach 17 Menschen verletzt, in Odessa mindestens drei Menschen. Unterdessen will Russland erneut mehrere ukrainische Geschoße über der Grenzregion Belgorod abgewehrt haben.

Glatteis legt Teile des deutschen Flugverkehrs lahm

Frankfurt am Main/München /Wien - Wegen der hohen Glatteisgefahr sind am Mittwoch in Deutschland Teile des Flugverkehrs lahmgelegt worden. Am Frankfurter Flughafen sei die Hälfte der Flüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin. Von den 1.047 vorgesehenen An- und Abflügen seien 570 annulliert worden. Am Flughafen München wurden nach Angaben einer Sprecherin 254 Flüge annulliert. 410 An- und Abflüge sollten dagegen stattfinden. Der kleinere Flughafen in Saarbrücken stellte seinen Betrieb vollständig ein.

Chinas Bevölkerung schrumpft 2023 um zwei Mio. Menschen

Peking - Der Bevölkerungsrückgang in China hat sich im vergangenen Jahr beschleunigt. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, lebten Ende Dezember rund 1,41 Milliarden Menschen in der Volksrepublik, 2,08 Millionen weniger als ein Jahr zuvor. Bereits 2022 war Chinas Bevölkerung erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Allerdings fiel der Rückgang mit rund 850.000 Menschen geringer aus als im abgelaufenen Jahr.

red