Richard Lugner bringt heuer Priscilla Presley auf Opernball

Wien - Priscilla Presley, Schauspielerin und Ex-Frau von Rock'n'Roll-Legende Elvis, begleitet Richard Lugner heuer auf den Wiener Opernball. Der Baumeister präsentierte seinen Gast am Mittwoch in seinem Einkaufszentrum in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei wurde auch eine Video-Grußbotschaft Presleys eingespielt. "Ich kann es nicht erwarten nach Wien zum Opernball zu kommen." Sie sei erst einmal in der Bundeshauptstadt gewesen und habe "jeden Moment geliebt".

Inflation im Jahr 2023 bei 7,8 Prozent

Wien - Die Inflation ist 2023 in Österreich mit 7,8 Prozent auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Immerhin lag der Wert aber um 0,8 Punkte unter jenem von 2022, als er 8,6 Prozent betragen hatte. 7,8 Prozent sind aber etwa das Vierfache vom Zielwert der EZB in Höhe von 2 Prozent, gab die Statistik Austria am Mittwoch zu bedenken. Alleine für den Dezember gab die Statistik-Behörde einen Anstieg der Inflation im Jahresvergleich auf 5,6 Prozent an, nach 5,3 Prozent im Dezember 2022.

Katar liefert Medikamente für israelische Geiseln nach Gaza

Doha/Tel Aviv - Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Zudem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit. Das israelische Militär teilte indes mit, den für Verhöre mutmaßlicher Spione zuständigen Hamas-Offizier im Süden des Gazastreifens getötet zu haben.

Verletzte nach russischem Beschuss in Charkiw und Odessa

Charkiw (Charkow) - Bei russischen Luftangriffen auf die Großstädte Charkiw und Odessa sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Dies teilten die lokalen Behörden mit. In Charkiw wurden demnach 17 Menschen verletzt, in Odessa mindestens drei Menschen. Unterdessen will Russland erneut mehrere ukrainische Geschoße über der Grenzregion Belgorod abgewehrt haben.

Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol fix

Bozen/Innsbruck - Die angepeilte Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bestehend aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica ist fix. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die Koalitionäre in der Nacht auf Mittwoch auch in Sachen Personal und paktierten eine Landesregierung bestehend aus elf Mitgliedern. Die italienischen Parteien Fratelli d'Italia und Lega stellen jeweils einen Landesrat.

Glatteis legt Teile des deutschen Flugverkehrs lahm

Frankfurt am Main/München /Wien - Glatte Straßen und Gehwege - und das Schlimmste könnte erst noch kommen: Im Westen und Südwesten Deutschlands hat Mittwochfrüh Regen eingesetzt und für rutschige Fahrbahnen gesorgt, die in Baden-Württemberg zu vielen Verkehrsunfällen führten. Auf den Flughäfen Frankfurt und München wurden zusammen Hunderte Flüge gestrichen. Behinderungen erwartete auch die Deutsche Bahn. Vielerorts fiel der Schulunterricht aus.

