Inflation im Jahr 2023 bei 7,8 Prozent

Wien - Die Inflation ist 2023 in Österreich mit 7,8 Prozent auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Immerhin lag der Wert aber um 0,8 Punkte unter jenem von 2022, als er 8,6 Prozent betragen hatte. 7,8 Prozent sind aber etwa das Vierfache vom Zielwert der EZB in Höhe von 2 Prozent, gab die Statistik Austria am Mittwoch zu bedenken. Alleine für den Dezember gab die Statistik-Behörde einen Anstieg der Inflation im Jahresvergleich auf 5,6 Prozent an, nach 5,3 Prozent im Dezember 2022.

Laut Hamas mehr als 160 Tote im Gazastreifen in 24 Stunden

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden weitere 163 Palästinenser getötet worden. Die Zahl der insgesamt seit Kriegsbeginn getöteten Menschen sei auf 24.448 gestiegen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Demnach wurden 61.504 Menschen verletzt. Anfang des Monats hatte die Behörde gemeldet, dass etwa 7.000 weitere Menschen als vermisst gelten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Katar liefert Medikamente für israelische Geiseln nach Gaza

Doha/Tel Aviv - Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Zudem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit. Das israelische Militär teilte indes mit, den für Verhöre mutmaßlicher Spione zuständigen Hamas-Offizier im Süden des Gazastreifens getötet zu haben.

Löhne in der Hotellerie stiegen 2023 weniger als Inflation

Wien - Von 2022 auf 2023 stieg das Gehaltsniveau in der Hotellerie im Schnitt um rund sieben Prozent, bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von knapp über acht Prozent, rechnete heute das Tourismus-Beratungsunternehmen Prodinger vor. Die durchschnittlichen Brutto-Kosten pro Mitarbeiter würden bei den Hotels bei rund 42.400 Euro pro Jahr liegen und rund 37 Prozent des Ertragsanteils ausmachen.

32.000 Metaller bekommen weniger als im KV vorgesehen

Wien - Die Metalltechnische Industrie befindet sich seit vorigen Sommer in der Rezession. Die schlechte Lage dürfte heuer anhalten, zeigt ein vom Fachverband (FMTI) beauftragter Konjunkturtest des Wifo. Nun werden rund 120 Unternehmen mit ca. 32.000 Mitarbeitern die sogenannte Wettbewerbssicherungsklausel anwenden, die - wie von den Sozialpartner vereinbart - eine etwas geringere Erhöhung der Entgelte ermöglicht, als es der Kollektivvertrags-Abschluss grundsätzlich vorsieht.

Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol fix

Bozen/Innsbruck - Die angepeilte Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bestehend aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica ist fix. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die Koalitionäre in der Nacht auf Mittwoch auch in Sachen Personal und paktierten eine Landesregierung bestehend aus elf Mitgliedern. Die italienischen Parteien Fratelli d'Italia und Lega stellen jeweils einen Landesrat.

Weiter Suche nach vermisstem Eisläufer am Neusiedler See

Rust - Die Suchaktion nach einem Mann, der am Neusiedler See eislaufen gewesen sein dürfte, wird am Mittwoch fortgesetzt. Der 55-Jährige aus dem Bezirk Baden wurde am Montag das letzte Mal bei einer Postfiliale in Rust gesehen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Der Mann hatte seinen Wohnort am Montag in der Früh verlassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Neusiedler See zu fahren und hier Eis zu laufen.

Glatteis legt Teile des deutschen Flugverkehrs lahm

Frankfurt am Main/München /Wien - Glatte Straßen und Gehwege - und das Schlimmste könnte erst noch kommen: Im Westen und Südwesten Deutschlands hat Mittwochfrüh Regen eingesetzt und für rutschige Fahrbahnen gesorgt, die in Baden-Württemberg zu vielen Verkehrsunfällen führten. Auf den Flughäfen Frankfurt und München wurden zusammen Hunderte Flüge gestrichen. Behinderungen erwartete auch die Deutsche Bahn. Vielerorts fiel der Schulunterricht aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red