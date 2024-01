Wohnkosten werden immer mehr zum Preistreiber

Wien - Die Inflation in Österreich ist 2023 auf hohem Niveau geblieben und deutlich höher als im Euroraum. Der Preisanstieg lag mit 7,8 Prozent etwas niedriger als im Jahr davor, als er noch 8,6 Prozent betragen hatte. "Die Teuerung findet jedoch breiter statt, sie macht sich über die gesamte Bandbreite des Warenkorbs bemerkbar", sagte Ingolf Böttcher, Chef-Volkswirt der Statistik Austria, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die Wohnkosten wirkten 2023 besonders preistreibend.

Babler: Wahlärzte sollen Beitrag für Termingarantie leisten

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will Wahlärzte dazu verpflichten, auch Patienten nach Kassentarif zu behandeln, wenn es für diese keinen Facharzttermin im öffentlichen Gesundheitssystem gibt. Damit soll die von der SPÖ geforderte Garantie auf einen Termin bei einem Facharzt innerhalb von zwei Wochen sichergestellt werden, wie Babler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien erklärte. Dafür soll es einen Rechtsanspruch über ein "Behandlungssicherungsgesetz" geben.

Richard Lugner bringt heuer Priscilla Presley auf Opernball

Wien - Priscilla Presley, die 78-jährige Schauspielerin und Ex-Frau von Rock'n'Roll-Legende Elvis, begleitet Richard Lugner am 8. Februar auf den Opernball. Der Baumeister präsentierte seinen Gast am Mittwoch in seinem Einkaufszentrum in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei wurde auch eine Video-Grußbotschaft Presleys eingespielt. "Ich kann es nicht erwarten nach Wien zum Opernball zu kommen." Sie sei erst einmal in der Stadt gewesen und habe "jeden Moment geliebt".

Corona-Impfungen retteten rund 25.000 Leben in Österreich

Wien - Die Corona-Impfungen haben bis März 2023 in Europa über 1,4 Millionen Leben gerettet, in Österreich waren es rund 25.000. Das ergab eine Studie des Netzwerks für die Überwachung von Atemwegserkrankungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Arbeit zeige einmal mehr: "Ab 60 wird's kritisch", ab 80 Jahren sei die Impfung "essenziell", schrieb der Molekularbiologe Martin Moder am Mittwoch auf der Plattform X. Die meisten verhinderten Todesfälle gab es nach der dritten Dosis.

Glatteis sorgte für Unfälle und Verspätungen in Deutschland

Frankfurt am Main/München /Wien - Regen, Schnee und Eis haben die Straßen in weiten Teilen Deutschlands in Rutschbahnen verwandelt. Vor allem im Süden und Südwesten gab es am Mittwoch viele Unfälle. Auf den Flughäfen Frankfurt und München wurden Hunderte Flüge gestrichen. Straßen waren gesperrt, der Unterricht an vielen Schulen fiel aus. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist die Gefahr längst nicht vorbei. Unwetterwarnungen galten vielerorts bis Donnerstagfrüh.

Laut Hamas mehr als 160 Tote im Gazastreifen in 24 Stunden

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden weitere 163 Palästinenser getötet worden. Die Zahl der insgesamt seit Kriegsbeginn getöteten Menschen sei auf 24.448 gestiegen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Demnach wurden 61.504 Menschen verletzt. Anfang des Monats hatte die Behörde gemeldet, dass etwa 7.000 weitere Menschen als vermisst gelten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

EU einigt sich auf eigene Militärmission im Roten Meer

EU-weit/Brüssel - Die EU-Staaten einigten sich laut mehreren Medienberichten auf eine eigene Militärmission zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer. Am Dienstag habe das Sicherheitspolitische Komitee der EU Grünes Licht gegeben, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Bis zum 19. Februar solle die Mission demnach vorbereitet und beim EU-Außenministertreffen am 22. Jänner diskutiert werden.

Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol fix

Bozen/Innsbruck - Die angepeilte Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bestehend aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica ist fix. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die Koalitionäre in der Nacht auf Mittwoch auch in Sachen Personal und paktierten eine Landesregierung bestehend aus elf Mitgliedern. Die italienischen Parteien Fratelli d'Italia und Lega stellen jeweils einen Landesrat.

