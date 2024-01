Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

Pakistan bombardierte Ziele im Iran - "Terroristen getötet"

Islamabad - Nach einem iranischen Luftangriff auf pakistanisches Territorium hat Pakistan Ziele im Iran angegriffen. Man habe mehrere Militärschläge gegen Terrorverstecke in der Provinz Sistan und Belutschistan durchgeführt, teilte Pakistans Außenministerium am Donnerstag in Islamabad mit. Dabei seien "mehrere Terroristen getötet" worden. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA kamen dabei insgesamt neun Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben.

Bauerndemo in Wien sorgt für Streit zwischen ÖVP und FPÖ

Wien - Für den morgigen Freitag kursieren im Internet Aufrufe zu einer Bauerndemonstration in Wien am Ballhausplatz, was mittlerweile die Wogen zwischen ÖVP und FPÖ hochgehen lässt. Angemeldet wurde die Stand-Demo von der FPÖ, das Motto lautet "Zukunft unserer Landwirtschaft". Die FPÖ geht von 200 bis 300 Teilnehmer aus, geht aus der Anmeldung hervor. Die Polizei erwartet während der Kundgebung keine Verkehrsbehinderungen, aber bei der An- und Abreise der Traktoren.

Ukraine und Russland melden neue Luftangriffe

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben erneut zahlreiche gegenseitige Luftangriffe gemeldet. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Nacht auf Donnerstag 22 von 33 Drohnen abgeschossen, teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Einige Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht. Die russischen Behörden wiederum berichteten über Beschuss mit Drohnen und Raketen von ukrainischer Seite. Russland habe vor allem die östlichen und südlichen Regionen des Landes attackiert, hieß es aus Kiew.

Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Schwechat/Wien - Der Flughafen Wien hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Airports. Es sei 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden. Die Top-Flugreiseziele des Vorjahres waren Antalya, Mallorca, Barcelona, Bangkok, New York und Taipeh, bei den Ländern waren es Deutschland, Spanien und Italien. Für heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen Fluggäste erwartet.

US-Staat Maine wartet in Streit um Trump auf Supreme Court

Washington - Im Streit über die Teilnahme von Donald Trump an der Vorwahl der Republikaner in Maine wird es in dem US-Bundesstaat keine Entscheidung vor einem erwarteten Urteil des Obersten Gerichts in einem ähnlichen Fall geben. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus Gerichtsunterlagen hervor. Der Supreme Court nimmt sich demnächst der Frage an, ob der Ex-Präsident von den Wahlzetteln für die parteiinterne Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur im Staat Colorado genommen werden kann.

Massenweise Schnee in Deutschland

Frankfurt am Main/München - Wegen Glätte und Schnee sind auf mehreren Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz nachts Hunderte Fahrzeuge hängen geblieben. In Osthessen wurden die Insassen von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt. Wegen der anhaltenden Glättegefahr wurden am Frankfurter Flughafen auch für Donnerstag viele Flüge annulliert. In Köln starten wegen des Winterwetters keine Busse. Der Deutsche Wetterdienst erwartete für Donnerstag massenweise Schnee.

Tödlicher Verkehrsunfall auf eisglatter Fahrbahn in Kärnten

Klagenfurt - Eine 18 Jahre alte Pkw-Lenkerin ist am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Gallizien (Bezirk Völkermarkt) auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und hat eine an einer Bushaltestelle wartende Frau niedergefahren. Die 67-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Ein Notarzt versuchte noch, sie zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

