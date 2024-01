21 israelische Soldaten im Gazastreifen getötet

Jerusalem - Bei einem schwerwiegenden Vorfall im Gaza-Krieg sind nach Militärangaben 21 israelische Soldaten getötet worden. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari teilte dies am Dienstagmorgen nach Aufhebung einer Nachrichtensperre mit. Den Angaben zufolge kamen sie bei einem Vorfall im Zentralabschnitt des Gazastreifens ums Leben. Es war die höchste Zahl israelischer Soldaten, die seit Kriegsbeginn bei einem einzelnen Vorfall getötet wurden.

Nehammer will Aus für Gendern in der Verwaltung

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will nach bayerischem Vorbild eine Art Gender-Verbot in der Verwaltung. Wie die Tageszeitung "Heute" berichtet, sollen Binnen-I, Sternchen und Doppelpunkte bis 2030 der Vergangenheit angehören. "Sinnvoll" findet Nehammer dagegen das Ausschreiben beider Geschlechterformulierungen. Sein entsprechender Vorschlag soll offiziell bei einer Grundsatzrede in Wels kommenden Freitag präsentiert werden.

Neuerlich Erdbeben im Raum Sankt Johann in Tirol

St. Johann in Tirol - Im Raum Sankt Johann in Tirol hat sich in der Nacht auf Dienstag laut Geosphere Austria neuerlich ein Erdbeben ereignet. Der Erdstoß mit der Magnitude 4.0 wurde um 4.50 Uhr deutlich verspürt, bisher seien über 200 entsprechende Meldungen eingelangt, hieß es Dienstagfrüh.

Mehrere Leichen in Illinois gefunden

Washington - Die Polizei im US-Bundesstaat Illinois fahndet nach einem Verdächtigen, der für den Tod von bis zu acht Menschen verantwortlich sein könnte. Allein sieben Leichen seien am Montagnachmittag (Ortszeit) an zwei verschiedenen Tatorten in Joliet nahe Chicago gefunden worden und hätten allesamt Schusswunden aufgewiesen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten miteinander zusammenhängen und der mutmaßliche Todesschütze seine Opfer kannte.

Silvester-Einsatz 2022 in Wien bleibt straflos für Polizist

Wien - Ein Polizist, der in der Silvesternacht am 31. Dezember 2022 bei einem Einsatz in Wien-Floridsdorf - wie Videos belegen - unter anderem einen Jugendlichen gegen eine Parkbank gestoßen und weitere Jugendliche beschimpft hat, wird sich in dieser Sache nicht vor Gericht verantworten müssen. Wie die Staatsanwaltschaft Wien der APA bestätigte, seien die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt im September eingestellt worden, aufgrund von Mangel an Beweisen.

Europarat wählt - Nowak will Menschenrechtskommissar werden

Straßburg - Nach dem UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk peilt wieder ein Österreicher einen Topjob im Bereich Menschenrechte an: Der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak kandidiert am Dienstag in Straßburg bei der Wahl des Menschenrechtskommissars des Europarates. Nowak zeigte sich im Vorfeld "sehr zuversichtlich", verwies aber auf starke Konkurrenz durch die bulgarische Ex-Europaministerin Meglena Kunewa und den Direktor der EU-Grundrechteagentur Michael O'Flaherty.

