21 israelische Soldaten im Gazastreifen getötet

Jerusalem - Für Israels Armee war es die bisher verlustreichste Operation im Gaza-Krieg: 21 Soldaten sind nach Militärangaben bei ihrem Einsatz getötet worden. Zwei Gebäude seien explodiert und eingestürzt, teilte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag nach Aufhebung einer Nachrichtensperre mit. Israels Premier Netanyahu kündigte in der Folge die Fortsetzung der Kämpfe im Gazastreifen bis zum "absoluten Sieg" über die militante Palästinenser-Organisation Hamas an.

Tote bei russischen Raketenangriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketenangriffen sind in verschiedenen Teilen der Ukraine laut offiziellen Angaben mehrere Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Kiew sei mindestens eine Frau ums Leben gekommen, teilte die dortige Militärverwaltung am Dienstag auf Telegram mit. In der ostukrainischen Metropole Charkiw starben nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt. Aus Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk wurden ein Toter und ein Verletzter gemeldet.

Neuerlich Erdbeben im Raum Sankt Johann in Tirol

St. Johann in Tirol/Waidring - Die Erde kommt im Tiroler Unterland offenbar nicht zur Ruhe: Im Raum Sankt Johann in Tirol hat sich in der Nacht auf Dienstag laut Geosphere Austria neuerlich ein Erdbeben ereignet. Der Erdstoß mit der Magnitude 4.0 wurde um 4.50 Uhr deutlich verspürt, bisher seien über 200 entsprechende Meldungen eingelangt, hieß es Dienstagfrüh. Damit handelte es sich um das siebente Erdbeben innerhalb weniger Tage, über die der Erdbebendienst informiert hatte.

Commerzialbank: Erster Prozess startet ohne Pucher

Eisenstadt/Mattersburg - Nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Sommer 2020 findet am Landesgericht Eisenstadt am Dienstag ein erster Prozess in einem Teilaspekt der Causa statt. Angeklagt sind der frühere Vorstand Martin Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits wegen Veruntreuung sowie ein Ex-Mitarbeiter wegen Erpressung. Der schwer kranke Pucher erscheint nicht zum Prozess, bestätigte sein Anwalt Norbert Wess auf APA-Anfrage einen ORF Burgenland-Bericht.

Acht Schüler bei Busunfall im Burgenland leicht verletzt

Oberwart - Acht Schüler und ein Erwachsener sind bei einem Busunfall in Oberwart leicht verletzt worden. Der Linienbus wollte laut ersten Angaben auf einer Straße einem anderen Fahrzeug ausweichen und schlitterte wegen des Glatteises auf ein Firmengelände. Dort krachte der Wagen in eine Tanksäule. Flüssigkeit trat keine aus, berichtete die Landessicherheitszentrale.

13-Jähriger nach tödlichem Busunfall in Osttirol "stabil"

Assling - Nach einem tödlichen Unfall mit einem Linienbus im Osttiroler Assling am Montag ist ein schwer verletzter 13-Jähriger, der den Unfall als einziger überlebt hatte, am Dienstag weiterhin in der Innsbrucker Universitätsklinik auf der Intensivstation versorgt worden. Sein Zustand sei "stabil", sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger zur APA. Seine 47-jährige Mutter sowie seine Brüder im Alter von sieben und zehn Jahren starben noch an der Unfallstelle bzw. im Spital.

Schon 20 Tote nach Erdrutsch in China

Peking - Nach einem folgenschweren Erdrutsch in einem Dorf im Südwesten Chinas ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Mittlerweile hätten die Rettungskräfte 20 Leichen in den Trümmern gefunden, berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Die Suche nach Überlebenden gehe weiter. 24 Menschen würden noch vermisst.

Fünf Verletzte bei Unglück in Wien-Donaustadt

Wien - Fünf Verletzte hat ein Unfall am Montagabend in Wien-Donaustadt gefordert, bei dem ein Lkw mit einer Straßenbahn der Linie 25 kollidierte. Laut Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung, erwischte es den Lastwagenlenker schwer. Der 42-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, als der Lkw auf die Seite kippte. Er erlitt Oberkörperverletzungen - unter anderem Verdacht auf Frakturen und innere Verletzungen - und wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red