Nehammer will Aus für Gendern in der Verwaltung

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will nach bayerischem Vorbild eine Art Gender-Verbot in der Verwaltung. Wie die Tageszeitung "Heute" berichtet, sollen Binnen-I, Sternchen und Doppelpunkte bis 2030 der Vergangenheit angehören. "Sinnvoll" findet Nehammer dagegen das Ausschreiben beider Geschlechterformulierungen. Der Vorschlag soll bei seiner Grundsatzrede am Freitag in Wels präsentiert werden. Die Grünen reagierten mit Spott, die FPÖ hingegen will noch viel mehr verbieten.

21 israelische Soldaten im Gazastreifen getötet

Jerusalem - Für Israels Armee war es die bisher verlustreichste Operation im Gaza-Krieg: 21 Soldaten sind nach Militärangaben bei ihrem Einsatz getötet worden. Zwei Gebäude seien explodiert und eingestürzt, teilte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag nach Aufhebung einer Nachrichtensperre mit. Israels Premier Netanyahu kündigte in der Folge die Fortsetzung der Kämpfe im Gazastreifen bis zum "absoluten Sieg" über die militante Palästinenser-Organisation Hamas an.

Hitproduzent Frank Farian ist tot

Berlin/Miami (Florida) - Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media am Dienstag unter Berufung auf seine Familie mit. Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation. Ob "Daddy Cool" oder "Rasputin": Wie am Fließband hat Farian jahrzehntelang tanzbare Welthits erschaffen.

Zahl der Unfälle in den Bergen stieg 2023 an, weniger Tote

Innsbruck - Mehr Unfälle, ein Plus bei Rettungen von Unverletzten, weniger Tote: Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) hat am Dienstag seine jährliche Statistik zu Unfällen in Österreichs Bergen vorgelegt. Insgesamt 266 Menschen kamen dort im Jahr 2023 ums Leben, ein Rückgang im Vergleich zum Zehn-Jahres-Mittel, das bei 282 liegt. Doch die Zahl der Unfälle "kratzt an der 10.000er-Marke", sprach Hans Ebner, Leiter der Alpinpolizei, von einem steigenden Trend.

Mordermittlungen um tot aufgefundene Wienerin eingestellt

Wien - Anfang April 2023 ist eine 57-jährige tot in ihrer Wohnung in Wien-Ottakring aufgefunden worden. Ihr Lebensgefährte wurde unter Mordverdacht festgenommen, vom nächsten möglichen Femizid war zunächst die Rede. Allerdings relativierte sich die Beweislage bereits nach kurzer Zeit, der 53-Jährige wurde mangels dringenden Tatverdachts auch nicht in U-Haft genommen. Nun steht endgültig fest, dass die Frau keinem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist.

SPÖ und Grüne unterstützen Demo gegen rechts

Wien - SPÖ und Grüne unterstützen die für Freitag Abend geplante Kundgebung gegen Rechtsextremismus beim Parlament in Wien. Beide Parteien veröffentlichten entsprechende Aufrufe auf ihren X-(Twitter)-Kanälen. Zu der als "Lichtermeer" geplanten Aktion unter dem Motto "Demokratie verteidigen" hatten Fridays for Future, Black Voices Austria und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik aufgerufen.

Tote bei russischen Raketenangriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw) - Infolge neuer russischer Raketenangriffe sind in verschiedenen Teilen der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko informierte am Dienstag im Nachrichtendienst Telegram über mindestens fünf Tote und mehr als 40 Verletzte. Allein in der ostukrainischen Metropole Charkiw wurden örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet und weitere 42 verletzt. Ein mehrstöckiges Wohnhaus sei getroffen worden.

Türkei dürfte Schwedens NATO-Beitritt zustimmen

Ankara - Schweden könnte seiner langersehnten Aufnahme in die NATO einen Schritt näherkommen. Rund 20 Monate nach Antragstellung und nach immer neuen Blockaden vonseiten der Türkei und Ungarns stand am Dienstag eine Abstimmung über den schwedischen Antrag auf der Tagesordnung des türkischen Parlaments. Und der ungarische Regierungschef Viktor Orban lud seinen schwedischen Kollegen Ulf Kristersson zu Verhandlungen ein.

