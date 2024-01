"Oppenheimer" führt das Favoritenfeld für die Oscars 2024 an

Hollywood - Ein vielleicht überraschend breites Feld an Favoriten mit einem strahlenden Frontrunner zeigt sich für die heurige Oscar-Verleihung: Bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die Hollywoodgala, die am 10. März über die Bühne geht, setzte sich am Dienstag das Physiker-Biopic "Oppenheimer" von Christopher Nolan mit 13 Nennungen an die Spitze des Feldes - gefolgt von Giorgos Lanthimos Frankenstein-Paraphrase "Poor Things" mit 11 Nominierungen.

Israel: Keine Feuerpause vor Freilassung aller Geiseln

Tel Aviv/Khan Yunis (Khan Younis) - Israel lehnt eine Feuerpause ab, solange die radikal-islamische Hamas nicht alle Geiseln aus ihrer Gewalt entlassen hat. Das erklärte Regierungssprecher Eylon Levy am Dienstag. Er bekräftigte die Kriegsziele der Regierung in Jerusalem: "Die Zerstörung der Regierungsfähigkeiten und militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen und die Rückkehr aller Geiseln." Zuvor hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben Khan Younis eingekesselt.

Tote bei russischen Raketenangriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketenangriffen sind in verschiedenen Teilen der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj kamen landesweit mindestens sechs Menschen ums Leben. Alleine aus der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden am Dienstag fünf Todesopfer und mehr als 50 Verletzte gemeldet. Eine Frau starb zudem in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk. In der Hauptstadt Kiew wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 20 Leute verletzt.

Türkei dürfte Schwedens NATO-Beitritt zustimmen

Ankara - Schweden könnte seiner langersehnten Aufnahme in die NATO einen Schritt näherkommen. Rund 20 Monate nach Antragstellung und nach immer neuen Blockaden vonseiten der Türkei und Ungarns stand am Dienstag eine Abstimmung über den schwedischen Antrag auf der Tagesordnung des türkischen Parlaments. Und der ungarische Regierungschef Viktor Orban lud seinen schwedischen Kollegen Ulf Kristersson zu Verhandlungen ein.

Hitproduzent Frank Farian ist tot

Berlin/Miami (Florida) - Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media am Dienstag unter Berufung auf seine Familie mit. Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation. Ob "Daddy Cool" oder "Rasputin": Wie am Fließband hat Farian jahrzehntelang tanzbare Welthits erschaffen.

Apotheken sollen Verwendung von Corona-Medikament belegen

Wien/Innsbruck - Mitten in der jüngsten Covid-19-Welle hatte es Zwist zwischen Gesundheitsminister und Apothekerkammer gegeben: Die Apotheker kritisierten, es sei zu wenig vom Corona-Medikament Paxlovid eingekauft worden, Ressortchef Johannes Rauch (Grüne) verwies auf einen scheinbar unerklärlichen Schwund. Am Dienstag forderte er die rund 1.400 öffentlichen Apotheken nun erneut auf, die Verwendung vollständig zu belegen. Die Kammer machte "Abrechnungsmodalitäten" verantwortlich.

SPÖ und Grüne unterstützen Demo gegen rechts

Wien - SPÖ und Grüne unterstützen die für Freitag Abend geplante Kundgebung gegen Rechtsextremismus beim Parlament in Wien. Beide Parteien veröffentlichten entsprechende Aufrufe auf ihren X-(Twitter)-Kanälen. Zu der als "Lichtermeer" geplanten Aktion unter dem Motto "Demokratie verteidigen" hatten Fridays for Future, Black Voices Austria und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik aufgerufen.

"Leonardo"-Hubschrauber im Regelbetrieb

Aigen im Ennstal/Wien - Die neuen "Leonardo"-Hubschrauber sind einsatzbereit. Mit dem Erhalt der "Initial Operational Capability (IOC)" wurde ein "weiterer Meilenstein" erreicht, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Mit diesem Status, der sowohl den Hubschraubern als auch der Besatzung, den Technikern und deren Ausrüstung operationelle Einsatzbereitschaft bescheinigt, sind die Helikopter unter anderem zum Personentransport befähigt.

Wiener Börse am Dienstagnachmittag im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich bis am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone gehalten. Der österreichische Leitindex ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit plus 0,38 Prozent bei 3.383,85 Einheiten. In den USA hatte der Dow Jones am Vorabend über der psychologisch wichtigen Marke von 38.000 Einheiten geschlossen, was auch hierzulande etwas Aufwind brachte. Unter den Einzelwerten gewannen AT&S hierzulande 4,9 Prozent deutlich hinzu.

