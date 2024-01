Commerzialbank: Pucher in Abwesenheit verurteilt

Eisenstadt/Mattersburg - Der ehemalige Chef der Commerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt in einem ersten Prozess nach der Pleite der Bank im Sommer 2020 nicht rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Ex-Vorständin Franziska Klikovits erhielt acht Monate bedingt, ein Ex-Mitarbeiter, der die beiden um 70.000 Euro erpresst haben soll, 16 Monate bedingt. Pucher war aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht anwesend.

"Oppenheimer" führt das Favoritenfeld für die Oscars 2024 an

Hollywood - Ein vielleicht überraschend breites Feld an Favoriten mit einem strahlenden Frontrunner zeigt sich für die heurige Oscar-Verleihung: Bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die Hollywoodgala, die am 10. März über die Bühne geht, setzte sich am Dienstag das Physiker-Biopic "Oppenheimer" von Christopher Nolan mit 13 Nennungen an die Spitze des Feldes - gefolgt von Giorgos Lanthimos Frankenstein-Paraphrase "Poor Things" mit 11 Nominierungen.

Israel: Keine Feuerpause vor Freilassung aller Geiseln

Tel Aviv/Khan Yunis (Khan Younis) - Israel lehnt eine Feuerpause ab, solange die radikal-islamische Hamas nicht alle Geiseln aus ihrer Gewalt entlassen hat. Das erklärte Regierungssprecher Eylon Levy am Dienstag. Er bekräftigte die Kriegsziele der Regierung in Jerusalem: "Die Zerstörung der Regierungsfähigkeiten und militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen und die Rückkehr aller Geiseln." Zuvor hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben Khan Younis eingekesselt.

Rauch schaltete wegen Paxlovid-Schwund Finanzprokuratur ein

Wien/Innsbruck - In dem Zwist mit Apotheken um einen ungeklärten Schwund beim Corona-Medikament Paxlovid hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Finanzprokuratur als "Anwalt der Republik" eingeschaltet. Am Dienstag forderte er die rund 1.400 öffentlichen Apotheken erneut auf, die Verwendung vollständig zu belegen. Auf Basis der Rückmeldungen werden wir über das weitere Vorgehen entscheiden", kündigte Rauch an." Die Apothekerkammer machte "Abrechnungsmodalitäten" verantwortlich.

SPÖ und Grüne unterstützen Demo gegen rechts

Wien - SPÖ und Grüne unterstützen die für Freitag Abend geplante Kundgebung gegen Rechtsextremismus beim Parlament in Wien. Beide Parteien veröffentlichten entsprechende Aufrufe auf ihren X-(Twitter)-Kanälen. Zu der als "Lichtermeer" geplanten Aktion unter dem Motto "Demokratie verteidigen" hatten Fridays for Future, Black Voices Austria und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik aufgerufen.

Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus - Eine Tote

Lyon - Bei den in Frankreich andauernden Bauernprotesten hat es einen Todesfall und zwei Schwerverletzte gegeben. An einem Blockadeposten an einer Nationalstraße von Toulouse Richtung Spanien sei eine Landwirtin ums Leben gekommen, wie der Präsident des Bauernverbandes FNSEA, Arnaud Rousseau, am Dienstagvormittag sagte. Ihr Mann und eine Tochter wurden lebensgefährlich verletzt, als ein Autofahrer versuchte, eine Straßensperre zu durchbrechen, berichtete der Sender BFMTV.

Kremser Dreiersenat hört am Donnerstag Josef F. an

Krems - Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesene Josef F. wird am Donnerstag von einem Drei-Richter-Senat des Landesgerichts Krems angehört. Es geht um die Verlegung des 88-Jährigen vom Maßnahmen- in den Normalvollzug. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert, dass die Unterbringungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die Anhörung selbst wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

