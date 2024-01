Commerzialbank: Pucher in Abwesenheit verurteilt

Eisenstadt/Mattersburg - Der ehemalige Chef der Commerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt in einem ersten Prozess nach der Pleite der Bank im Sommer 2020 nicht rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Ex-Vorständin Franziska Klikovits erhielt acht Monate bedingt, ein Ex-Mitarbeiter, der die beiden um 70.000 Euro erpresst haben soll, 16 Monate bedingt. Pucher war aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht anwesend.

"Oppenheimer" führt das Favoritenfeld für die Oscars 2024 an

Hollywood - Ein vielleicht überraschend breites Feld an Favoriten mit einem strahlenden Frontrunner zeigt sich für die heurige Oscar-Verleihung: Bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die Hollywoodgala, die am 10. März über die Bühne geht, setzte sich am Dienstag das Physiker-Biopic "Oppenheimer" von Christopher Nolan mit 13 Nennungen an die Spitze des Feldes - gefolgt von Giorgos Lanthimos Frankenstein-Paraphrase "Poor Things" mit 11 Nominierungen.

Israel: Keine Feuerpause vor Freilassung aller Geiseln

Tel Aviv/Khan Yunis (Khan Younis) - Israel lehnt eine Feuerpause ab, solange die radikal-islamische Hamas nicht alle Geiseln aus ihrer Gewalt entlassen hat. Das erklärte Regierungssprecher Eylon Levy am Dienstag. Er bekräftigte die Kriegsziele der Regierung in Jerusalem: "Die Zerstörung der Regierungsfähigkeiten und militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen und die Rückkehr aller Geiseln." Zuvor hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben Khan Younis eingekesselt.

Faserhersteller Lenzing schreibt bis zu 480 Mio. Euro ab

Wien/Lenzing - Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing kämpft weiter mit dem wirtschaftlichen Umfeld und schreibt fast eine halbe Milliarde Euro ab. Die jährliche Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten gemäß den internationalen Bilanzierungsregeln (IFRS) habe eine Wertminderungsbedarf von bis zu 480 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023 ergeben, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss mit.

Medikamentenbevorratung wird auf 700 Arzneien ausgeweitet

Wien - Die Pharmaindustrie wird künftig dazu verpflichtet, ihre Lagerbestände für kritische Arzneimittel deutlich zu erhöhen. Mehr als 700 relevante Medikamente sollen für den österreichweiten Bedarf von vier Monaten eingelagert werden. Eine entsprechende Bevorratungs-Verordnung wurde heute der EU übermittelt, berichtete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstagnachmittag. Auch ein Wirkstofflager wurde eingerichtet, um Arzneien in Apotheken herstellen zu können.

Iranische Häftlinge starten wegen Hinrichtungen Hungerstreik

Teheran - Im Iran haben nach der Hinrichtung eines regimekritischen Demonstranten 61 Insassinnen des berüchtigten Ewin-Gefängnisses einen Hungerstreik angekündigt. Das berichtete die ebenfalls inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite, die Angehörige im Ausland für sie pflegen. Weibliche politische Gefangene in Ewin beginnen demnach aus Protest am 25. Jänner einen gemeinsamen Hungerstreik.

Tote bei russischen Raketenangriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketenangriffen sind in verschiedenen Teilen der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Offiziellen Angaben kamen landesweit mindestens acht Menschen ums Leben. Alleine aus der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden am Dienstag sieben Todesopfer und mehr als 50 Verletzte gemeldet. Eine Frau starb zudem in Pawlohrad im Gebiet Dnjepropetrowsk. In der Hauptstadt Kiew wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 20 Leute verletzt.

Rauch schaltete wegen Paxlovid-Schwund Finanzprokuratur ein

Wien/Innsbruck - In dem Zwist mit Apotheken um einen ungeklärten Schwund beim Corona-Medikament Paxlovid hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Finanzprokuratur als "Anwalt der Republik" eingeschaltet. Am Dienstag forderte er die rund 1.400 öffentlichen Apotheken erneut auf, die Verwendung vollständig zu belegen. Auf Basis der Rückmeldungen werden wir über das weitere Vorgehen entscheiden", kündigte Rauch an." Die Apothekerkammer machte "Abrechnungsmodalitäten" verantwortlich.

Wiener Börse schließt am Dienstag mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Zuwächsen bestritten. Der österreichische Leitindex ATX schloss um 0,40 Prozent höher bei 3.384,41 Einheiten. Am Nachmittag veröffentlichte Verbraucherstimmungsdaten aus der Eurozone brachten keine größeren Impulse. Unter den Einzelwerten steigerten sich die Aktien von AT&S um klare 5,5 Prozent.

