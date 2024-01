Inzestfall: Josef F. soll in den Normalvollzug kommen

Krems - Eine nicht öffentliche Anhörung des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F. hat am Donnerstag in Krems mit der bedingten Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug geendet. Der 88-Jährige soll in den Normalvollzug kommen, bleibt bis zur Rechtskraft aber im derzeitigen Setting. Verteidigerin Astrid Wagner sprach von einem "großen Teilerfolg", Ziel bleibe aber die generelle bedingte Entlassung.

Blümel bei Kurz-Prozess im Zeugenstand

Wien - Der ehemalige türkise Finanzminister Gernot Blümel ist am Donnerstag als Zeuge im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Der einstige Verhandler für die türkis-blaue Regierung sollte darüber Auskunft geben, welchen Einfluss Kurz tatsächlich auf Personalbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG genommen hat. Zu Kurz habe er noch immer ein enges Verhältnis, auf viele Fragen antwortete Blümel unkonkret.

Österreichischer "Krebsreport 2023" vorgestellt

Wien - Die Zahl der Krebsfälle wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Aktuell erkranken jedes Jahr etwa 45.000 Menschen in Österreich an Krebs, rund 400.000 leben mit einer Krebsdiagnose. Schon bis 2030 rechnet Statistik Austria mit einem Anstieg der Neuerkrankungen auf bis zu 50.000 jährlich, mit der Diagnose leben dürften dann knapp 460.000 Personen. Für das Gesundheitssystem sei dies eine enorme Herausforderung, hieß es bei der Vorstellung des "Krebsreports 2023" in Wien.

Neuer OSZE-Vorsitz fordert Ende der russischen Aggression

Wien - Der neue Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Maltas Außenminister Ian Borg, hat Russland zum sofortigen und bedingungslosen Ende seiner Aggression in der Ukraine aufgerufen. "Dieser Vorsitz wird nicht müde werden zu wiederholen: Dieser Krieg muss aufhören", sagte Borg am Donnerstag bei seinem ersten Auftritt vor den Botschaftern der 57 OSZE-Staaten, darunter Russland, in Wien.

Flugzeugcrash: Ukrainischer Geheimdienst ermittelt

Kiew (Kyjiw) - Nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord hat der ukrainische Geheimdienst SBU Ermittlungen eingeleitet. Der SBU habe "eine strafrechtliche Untersuchung des Abschusses eines IL-76-Flugzeugs der russischen Luftwaffe in der Region Belgorod eingeleitet", hieß es in einer Erklärung des Geheimdiensts am Donnerstag.

Gericht kritisiert irreführende Werbung bei "Drei"

Wien - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat den Mobilfunkanbieter Hutchison Drei Austria ("Drei") wegen irreführender Werbung bei der Internetgeschwindigkeit geklagt und nun vom Obersten Gerichtshof (OGH) recht bekommen. "Drei" habe mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit für Festnetz und mobiles Internet geworben als den Kundinnen und Kunden letztlich zur Verfügung stand. Für den VKI ist das Urteil richtungsweisend für die Branche.

Israel setzte Angriffe im Süden des Gazastreifens fort

Gaza/Tel Aviv - Israel hat seine Angriffe auf Ziele in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Augenzeugen berichteten am Donnerstag von nächtlichen Kämpfen in der Hamas-Hochburg sowie von Luftangriffen um die Stadt Rafah. Unterdessen stieg laut den Vereinten Nationen die Zahl der Todesopfer in einer UNO-Einrichtung in Khan Younis auf zwölf. 75 Menschen seien verletzt worden, als das Gebäude am Vortag von zwei Panzergeschoßen getroffen worden sei.

Demonstrationen gegen Rechts in Wien, Salzburg und Innsbruck

Wien - Nach den Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in Deutschland sind am Freitag auch in Österreich ähnliche Demonstrationen geplant. Unter dem Titel "Demokratie verteidigen!" findet am Abend ab 18.00 Uhr vor dem Parlament in Wien eine von zahlreichen zivilgesellschaftlichen und politischen Organisationen unterstützte Großdemo gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus statt. Auch in Innsbruck und Salzburg sind Kundgebungen geplant.

