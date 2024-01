Biden droht nach Angriff auf US-Soldaten in Jordanien

Amman/Washington - Nach dem tödlichen Drohnenangriff auf drei US-Soldaten in Jordanien droht US-Präsident Joe Biden mit Vergeltung. Der Anschlag sei "von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen" verübt worden, die in Syrien und im Irak operierten, sagte er. "Haben Sie keinen Zweifel - wir werden alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die wir wählen." Der Iran bestritt eine Beteiligung. Doch proiranische Milizen bekannten sich zur Tat.

Gericht ordnet Auflösung von China Evergrande an

Shenzhen/Hongkong - In der Immobilienkrise in China hat ein Gericht Berichten zufolge in Hongkong die Auflösung des hoch verschuldeten Konzerns China Evergrande angeordnet. Ein entsprechendes Urteil fällte Richterin Linda Chan am Montag in der chinesischen Sonderverwaltungszone, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Gläubiger hatten vor dem Gericht geklagt, weil China Evergrande immer wieder Zahlungen verpasste.

Nordkorea testet U-Boot-gestützte Marschflugkörper

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen neuartigen strategischen Marschflugkörper getestet. Es habe sich um einen neu entwickelten U-Boot-gestützten Marschflugkörper (SLCM) gehandelt, mit dem das Land die atomare Aufrüstung seiner Marine beschleunige, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur KCNA und die amtliche Zeitung "Rodong Sinmun" am Montag (Ortszeit). Machthaber Kim Jong-un habe den Test überwacht.

Stichwahl um Präsidentenamt in Finnland

Helsinki - Finnlands nächster Präsident wird entweder Alexander Stubb oder Pekka Haavisto heißen. Der konservative Ex-Regierungschef und der grüne Ex-Außenminister des EU- und NATO-Landes erreichten bei der ersten Runde der finnischen Präsidentschaftswahl am Sonntag die meisten Stimmen aller neun Kandidatinnen und Kandidaten. Stubb kam nach Auszählung aller Wählerstimmen auf 27,2 Prozent, Haavisto auf 25,8 Prozent. Die Stichwahl findet am 11. Februar statt.

Zwei Verdächtige nach Angriff auf Istanbuler Kirche gefasst

Istanbul - Nach einem Angriff auf eine katholische Kirche in Istanbul mit einem Toten hat die türkische Polizei zwei Verdächtige gefasst. Das teilte Innenminister Ali Yerlikaya Sonntagabend auf X (ehemals Twitter) mit. Die mutmaßlichen Angreifer stammten aus Tadschikistan und Russland, sagte er auf einer Pressekonferenz. Mögliche Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) würden untersucht. Der IS reklamierte den Angriff für sich. Es gehe darum, Juden und Christen anzugreifen.

Armenien schlägt Aserbaidschan Nichtangriffspakt vor

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat dem Nachbarland Aserbaidschan nach eigenen Angaben die Unterzeichnung eines Nichtangriffspakts angeboten. "Wir haben Aserbaidschan einen Vorschlag für einen Mechanismus zur gegenseitigen Waffenkontrolle und die Unterzeichnung eines Nichtangriffspakts vorgelegt, wenn die Unterzeichnung eines Friedensvertrags sich verzögert", sagte Paschinjan am Sonntag in einer Rede anlässlich des armenischen Tags der Armee.

Niger, Mali und Burkina Faso treten aus ECOWAS aus

Niamey - Die von Putschisten beherrschten Staaten Burkina Faso, Mali und Niger haben am Sonntag ihren sofortigen Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) bekannt gegeben. Begründet wurde der Schritt damit, die ECOWAS stehe unter dem Einfluss ausländischer Mächte, was die ECOWAS-Mitgliedstaaten bedrohe. Die ECOWAS-Länder hätten zudem irrationale und illegale Sanktionen verhängt, die gegen ihre eigenen Grundsätze verstießen, so die Mitteilung.

