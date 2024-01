Österreich verbesserte sich im Korruptionsranking nur leicht

Wien - Die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Regierung wirken - wenn auch überschaubar. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Korruptionsindex von Transparency International. Demnach hat Österreich im internationalen Ranking zwei Plätze gut gemacht und ist nun auf Platz 20 von 180. Alexander Picker, Vorstandsvorsitzender von TI-Austria, sieht darin ein "ernüchterndes Zeugnis für die Republik" und warnt auch vor der zunehmenden Politikverdrossenheit.

Skandal um UNRWA möglicherweise größer als gedacht

Washington - Das Ausmaß der mutmaßlichen Verbindung von Mitarbeitern des UNO-Palästinenserhilfswerks zu Terroristen im Gazastreifen ist einem Medienbericht zufolge größer als bisher angenommen. Nicht nur sollen wie bisher bekannt zwölf von ihnen bei dem Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober in Israel mitgemacht haben. Rund zehn Prozent aller rund 12.000 im Gazastreifen beschäftigten Mitarbeiter des Hilfswerks UNRWA hätten Verbindungen zur Hamas oder dem Islamistischen Jihad.

Ukraine: Fünf Tote bei russischem Beschuss

Kiew (Kyjiw) - Bei russischem Beschuss in verschiedenen Regionen der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im Norden der Ukraine seien in zwei Dörfern der Region Sumy nahe der russischen Grenze vier Menschen getötet worden, teilte die örtliche Verwaltung der Region Sumy in der Nacht auf Dienstag mit. Im ostukrainischen Awdijiwka, nahe der Frontlinie, starb nach Angaben des staatlichen Radiosenders Suspilne eine Frau.

Musk-Start-up implantiert ersten Chip in menschlichem Gehirn

San Francisco - Das Start-up-Unternehmen Neuralink von Technologiemilliardär Elon Musk hat erstmals seit seiner Gründung einem Patienten ein Gehirnimplantat eingesetzt. "Der erste Mensch hat gestern ein Implantat von Neuralink erhalten und erholt sich gut", schrieb Musk am Montag im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter. Erste Ergebnisse zur neuronalen Aktivität seien "vielversprechend".

Abstimmung über Amnestiegesetz für katalanische Separatisten

Madrid - In Spaniens Parlament stimmen am Dienstag die Abgeordneten über ein von der linken Zentralregierung geplantes Amnestiegesetz für katalanische Separatisten ab. Die sozialistische Partei (PSOE) von Premier Pedro S�nchez will das umstrittene Vorhaben mit den Stimmen den Separatisten durch das Abgeordnetenhaus bringen. Danach muss das Gesetz noch vom Senat beschlossen werden, bevor es final verabschiedet wird. Gegen das Vorhaben hatte es zuletzt mehrere Kundgebungen gegeben.

Rot und Blau wollen flotte Neuwahl

Wien - Der SPÖ kann es mit dem Wählen gar nicht schnell genug gehen. Sie wird bei der Sitzung des Nationalrats am Mittwoch eine sofortige Neuwahl beantragen. Begründet wird dies vom geschäftsführenden Klubchef Philip Kucher damit, dass Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) ohnehin nichts gegen die Teuerung tun wolle. Ein weiterer Neuwahl-Antrag findet sich bereits fix auf der Tagesordnung, nämlich ein schon länger eingebrachter von der FPÖ.

