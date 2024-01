DUP will nach zwei Jahren in nordirische Regierung zurück

Belfast/London - Nach zwei Jahren politischer Krise könnte Nordirland wieder eine funktionierende Regierung bekommen: Die unionistische Partei DUP kündigte an, grundsätzlich wieder in die Regierung zurückkehren zu wollen. Voraussetzung sei, dass von der britischen Regierung gemachte Zusagen umgesetzt würden, sagte Parteichef Jeffrey Donaldson in der Nacht auf Dienstag. Die DUP, wichtigste Kraft des protestantisch-unionistischen Lagers, eine Regierung mit der katholischen Sinn Fein abgelehnt.

Wifo: Wirtschaftsabschwung im 4. Quartal 2023 eingebremst

Wien - Die heimische Wirtschaft stabilisierte sich im vierten Quartal 2023 auf niedrigem Niveau. Die Wirtschaftsleistung legte gegenüber dem dritten Quartal real um 0,2 Prozent zu, die Konsum- und Investitionsnachfrage blieb weiterhin verhalten. "Die im Vorjahr zu beobachtende konjunkturelle Abwärtsentwicklung in der heimischen Wirtschaft konnte zum Jahresende gestoppt werden", heißt es heute in der aktuellen Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).

Israels Armee tötete drei Palästinenser im Westjordanland

Jenin - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland drei Hamas-Kämpfer ausgeschaltet, die sich in einem Krankenhaus versteckt und einen kurz bevorstehenden Anschlag geplant hätten. Einer der Männer habe Kontakte zum Hamas-Hauptquartier im Ausland gehabt und einen im Ablauf ähnlichen Anschlag geplant, wie ihn die militant-islamistische Palästinenser-Gruppe am 7. Oktober bei ihrem Überfall auf Israel verübt habe, teilt das Militär mit.

Österreich verbesserte sich im Korruptionsranking nur leicht

Wien - Die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Regierung wirken - wenn auch überschaubar. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Korruptionsindex von Transparency International. Demnach hat Österreich im internationalen Ranking zwei Plätze gut gemacht und ist nun auf Platz 20 von 180. Alexander Picker, Vorstandsvorsitzender von TI-Austria, sieht darin ein "ernüchterndes Zeugnis für die Republik" und warnt auch vor der zunehmenden Politikverdrossenheit.

Fünf Tote bei russischem Beschuss in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischem Beschuss in verschiedenen Regionen der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im Norden der Ukraine seien in zwei Dörfern der Region Sumy nahe der russischen Grenze vier Menschen getötet worden, teilte die örtliche Verwaltung der Region Sumy in der Nacht auf Dienstag mit. Im ostukrainischen Awdijiwka, nahe der Frontlinie, starb nach Angaben des staatlichen Radiosenders Suspilne eine Frau.

Letzte Zeugenbefragungen im Kurz-Prozess

Wien - Im Strafprozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss finden diese Woche voraussichtlich die letzten Zeugenbefragungen statt. Am Dienstag kommen ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Kern, Bernd Brünner, ehemaliger Generalsekretär im Bundeskanzleramt, und ÖBAG-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger. Ein Urteil gibt es in dieser Woche sicher noch nicht, letzter Verhandlungstag ist wohl der 23. Februar.

Musk-Start-up implantiert ersten Chip in menschlichem Gehirn

San Francisco - Das Start-up-Unternehmen Neuralink von Technologiemilliardär Elon Musk hat erstmals seit seiner Gründung einem Patienten ein Gehirnimplantat eingesetzt. "Der erste Mensch hat gestern ein Implantat von Neuralink erhalten und erholt sich gut", schrieb Musk am Montag im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter. Erste Ergebnisse zur neuronalen Aktivität seien "vielversprechend".

EuGH urteilt zu Familienzusammenführung von Flüchtlingen

Luxemburg/Wien - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Dienstag anhand eines Falls aus Österreich zu mehreren Fragen rund um das Recht auf Familienzusammenführung von Flüchtlingen. Im Zentrum steht die Frage, ob die volljährige pflegebedürftige Schwester eines erwachsenen syrischen Asylberechtigten - der noch als Minderjähriger nach Österreich kam - auch ein Aufenthaltsrecht in Österreich hat, wenn den sie pflegenden Eltern dieses Recht zuerkannt wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red