Letzte Zeugenbefragungen im Kurz-Prozess begonnen

Wien - Im Strafprozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss haben am Dienstag die letzten Zeugenbefragungen begonnen. Den Auftakt machte ÖBAG-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger. Kurz wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, seine Rolle bei den Postenbesetzungen bei der Staatsholding ÖBAG kleingeredet zu haben.

Früherer Burgtheater-Direktor Benning 89-jährig gestorben

Wien - Der ehemalige Burgtheaterdirektor Achim Benning ist heute, Dienstag, im Alter von 89 Jahren gestorben. Das Burgtheater bestätigte eine dementsprechende Meldung des ORF gegenüber der APA. Benning hatte das Burgtheater von 1976 bis 1986 geleitet und war seit 1986 Ehrenmitglied des Hauses. Die für morgen geplante Präsentation des Dokumentarfilms "Achim Benning - Homo Politicus" von Kurt Brazda wird voraussichtlich zu einer Gedenkveranstaltung, wie der Regisseur zur APA sagte.

Pakistans Ex-Premier Khan zu zehn Jahren Haft verurteilt

Islamabad - Weniger als zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Pakistan ist Ex-Regierungschef Imran Khan zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Kahn und der frühere Außenminister Shah Mahmood Qureshi seien der Weitergabe geheimer Dokumente schuldig gesprochen worden, sagte eine Sprecherin von Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Prozess fand in einem Gefängnis statt, in dem der ehemalige Cricket-Star Khan derzeit inhaftiert ist.

"Letzte Generation" Deutschland will nicht mehr kleben

Berlin/Wien - Nach gut zwei Jahren Straßenblockaden mit festgeklebten Aktivisten will die Klimaschützer-Gruppe "Letzte Generation" in Deutschland damit aufhören. "Unignorierbar" werde der Protest aber bleiben: "Ab März werden wir zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land aufrufen. Statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen", teilte die Gruppe am Montag in Berlin mit.

Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr bekommt World Mayor Award

Graz/London/Wien - Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr hat den World Mayor Prize 2023 - also "Bürgermeisterin des Jahres" - gewonnen. Die in London ansässige City Mayors Foundation vergibt die Auszeichnung seit 2004 alle zwei Jahre und Kahr war im Sommer des Vorjahres für ihre "Robin-Hood-Politik" nominiert worden. Auf der Shortlist für den Preis war unter anderem auch der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko. Im APA-Interview im Sommer hatte sie sich noch wenig Chancen ausgerechnet.

Zweiter Tag der Blockade von Paris durch Frankreichs Bauern

Paris - Die Blockade wichtiger Zufahrtsstraßen der französischen Hauptstadt durch protestierende Landwirte geht in den zweiten Tag. Sollte die für Dienstag im Laufe des Tages angekündigten neuen Maßnahmen der französischen Regierung für die Landwirtschaft als nicht ausreichend befunden werden, könne die Aktion noch mehrere Tage fortgesetzt werden, hieß es. Die Blockaden sind teils mit mobilen Toiletten und Generatoren ausgestattet.

EuGH urteilt zu Familienzusammenführung von Flüchtlingen

Luxemburg/Wien - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Dienstag anhand eines Falls aus Österreich zu mehreren Fragen rund um das Recht auf Familienzusammenführung von Flüchtlingen. Im Zentrum steht die Frage, ob die volljährige pflegebedürftige Schwester eines erwachsenen syrischen Asylberechtigten - der noch als Minderjähriger nach Österreich kam - auch ein Aufenthaltsrecht in Österreich hat, wenn den sie pflegenden Eltern dieses Recht zuerkannt wird.

Österreich verbesserte sich im Korruptionsranking nur leicht

Wien - Die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Regierung wirken - wenn auch überschaubar. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Korruptionsindex von Transparency International. Demnach hat Österreich im internationalen Ranking zwei Plätze gut gemacht und ist nun auf Platz 20 von 180. Alexander Picker, Vorstandsvorsitzender von TI-Austria, sieht darin ein "ernüchterndes Zeugnis für die Republik" und warnt auch vor der zunehmenden Politikverdrossenheit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red