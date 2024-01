Früherer Burgtheater-Direktor Benning 89-jährig gestorben

Wien - Der ehemalige Burgtheaterdirektor Achim Benning ist heute, Dienstag, im Alter von 89 Jahren gestorben. Das Burgtheater bestätigte eine dementsprechende Meldung des ORF gegenüber der APA. Benning hatte das Burgtheater von 1976 bis 1986 geleitet und war seit 1986 Ehrenmitglied des Hauses. Die für morgen geplante Präsentation des Dokumentarfilms "Achim Benning - Homo Politicus" von Kurt Brazda wird voraussichtlich zu einer Gedenkveranstaltung, wie der Regisseur zur APA sagte.

Helnwein verhängt Gmundner Bauten mit aufrüttelnden Porträts

Gmunden - Gottfried Helnwein hat das Rathaus und das Stadttheater in Gmunden im Kulturhauptstadtjahr Salzkammergut 2024 mit übergroßen Bildern verhängt. Am Dienstag hat er "Memory", "The Smile" und "The Disasters of War" präsentiert. Es sind Porträts von Kindern, deren Anblick "gewollt Diskussionen entfacht und mit Sicherheit massiv zum Nachdenken anregen wird", hieß es in den Unterlagen der Salzkammergut Festwochen, die mit der Stadtgemeinde Helnwein an den Traunsee geholt haben.

EuGH urteilt zu Familienzusammenführung von Flüchtlingen

Luxemburg/Wien - Ein als Flüchtling anerkannter unbegleiteter Minderjähriger hat laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom Dienstag das Recht auf Familienzusammenführung mit seinen Eltern, auch wenn er während des Verfahrens auf Familienzusammenführung volljährig geworden ist. Auch der volljährigen Schwester des Flüchtlings, die aufgrund einer schweren Krankheit die dauerhafte Unterstützung ihrer Eltern benötigt, sei ein Einreise- und Aufenthaltstitel zu geben.

Österreich verbesserte sich im Korruptionsranking nur leicht

Wien - Die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Regierung wirken - wenn auch überschaubar. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Korruptionsindex von Transparency International. Demnach hat Österreich im internationalen Ranking zwei Plätze gut gemacht und ist nun auf Platz 20 von 180. Alexander Picker, Vorstandsvorsitzender von TI-Austria, sieht darin ein "ernüchterndes Zeugnis für die Republik" und warnt auch vor der zunehmenden Politikverdrossenheit.

Wifo: Wirtschaftsabschwung im 4. Quartal 2023 eingebremst

Wien - Die heimische Wirtschaft stabilisierte sich im vierten Quartal 2023 auf niedrigem Niveau. Die Wirtschaftsleistung legte gegenüber dem dritten Quartal real um 0,2 Prozent zu, die Konsum- und Investitionsnachfrage blieb weiterhin verhalten. "Die im Vorjahr zu beobachtende konjunkturelle Abwärtsentwicklung in der heimischen Wirtschaft konnte zum Jahresende gestoppt werden", heißt es heute in der aktuellen Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).

Rot und Blau wollen flotte Neuwahl

Wien - SPÖ und FPÖ kann es mit dem Wählen gar nicht schnell genug gehen. Beide Oppositionsparteien werden bei der Sitzung des Nationalrats am Mittwoch eine sofortige Neuwahl beantragen. Begründet wird dies mit der Untätigkeit der Bundesregierung.

Israels Armee tötete drei Palästinenser im Westjordanland

Jenin - Israelische Spezialkräfte haben in einem Krankenhaus im nördlichen Westjordanland drei militante Palästinenser getötet. Die Armee teilte mit, Ziel des Einsatzes in der Nacht auf Dienstag seien ein Mitglied der Terrororganisation Hamas sowie zwei weitere extremistische Palästinenser mit Verbindungen zum Islamischen Jihad gewesen. Das 27-jährige Hamas-Mitglied habe einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag geplant. Die Männer hätten sich im Ibn-Sina-Krankenhaus versteckt.

Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr bekommt World Mayor Award

Graz/London/Wien - Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr hat den World Mayor Prize 2023 - also "Bürgermeisterin des Jahres" - gewonnen. Die in London ansässige City Mayors Foundation vergibt die Auszeichnung seit 2004 alle zwei Jahre und Kahr war im Sommer des Vorjahres für ihre "Robin-Hood-Politik" nominiert worden. Auf der Shortlist für den Preis war unter anderem auch der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko. Im APA-Interview im Sommer hatte sie sich noch wenig Chancen ausgerechnet.

