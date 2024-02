EU-Sondergipfel zu Ukraine-Hilfen in Brüssel

Brüssel - Wie geht es mit der EU-Unterstützung für die Ukraine weiter? Diese Frage steht im Zentrum, wenn am Donnerstag die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen kommen. Beim EU-Sondergipfel wollen sie über eine Erhöhung des Mehrjährigen EU-Finanzrahmes (MFF) bis 2027 entscheiden - darunter 50 Milliarden Euro Hilfen für die Ukraine. Im Dezember war eine Einigung noch am Veto von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb�n gescheitert.

Mordalarm in Klagenfurt: 30-Jähriger tot aufgefunden

Klagenfurt - In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war es laut einer Zeugin gegen 22.00 Uhr in besagter Wohnung zu einem lauten Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Von ihr alarmierte Polizeibeamte hätten daraufhin den Wohnungsbesitzer leblos vorgefunden, die Verletzungen an der Leiche hätten auf ein Fremdverschulden hingewiesen. Kurze Zeit später wurden zwei Männer festgenommen.

Verbrauch von Strom und Gas ist 2023 deutlich gesunken

Wien - Der Verbrauch von Strom und Gas ist im vergangenen Jahr gegenüber 2022 stark gesunken. Die Stromerzeugung ist im Gesamtjahr 2023 gestiegen, die Gasproduktion hingegen gesunken. Erstmals nach über 20 Jahren sei wieder mehr Strom ins Ausland exportiert als importiert worden, so die Regulierungsbehörde E-Control. Die Gasspeicher sind prall gefüllt.

Westbahn erzielt bisher bestes Ergebnis

Wien - Der private ÖBB-Konkurrent Westbahn ist nach den Coronajahren auf die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat 2023 operativ sein bisher bestes Ergebnis eingefahren. Der Konzernumsatz stieg von 90 Mio. Euro 2022 auf über 120 Mio. Euro und der Gewinn legte von 4 auf 10 Mio. Euro zu. Nur 2019 gab es aufgrund von Zugverkäufen einen höheren Gewinn. Im Vorjahr waren rund 8 Millionen Fahrgäste mit den Zügen der Westbahn unterwegs, 35 Prozent mehr als 2022 und 20 Prozent mehr als 2019.

Netanyahu: Neues Geisel-Abkommen nicht um jeden Preis

Tel Aviv - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will einem möglichen neuen Abkommen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und der Freilassung weiterer Geiseln nach eigenen Aussagen "nicht um jeden Preis" zustimmen. Man arbeite an einem neuen Rahmenabkommen zur Freilassung der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen noch festgehaltenen israelischen Geiseln, "aber ich betone - nicht um jeden Preis", sagte Netanyahu am Mittwochabend, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete.

Baldwin plädiert im Fall um Todesschuss auf nicht schuldig

Santa Fe (New Mexico) - US-Schauspieler Alec Baldwin (65) hat nach einer neuen Anklage wegen fahrlässiger Tötung auf "nicht schuldig" plädiert. Dies gab das zuständige Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins im Oktober 2021 durch einen Schuss am Set des Westerns "Rust" war Baldwin Mitte Jänner von einer Grand Jury angeklagt worden.

