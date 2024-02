Mordermittlung nach Leichenfund in Klagenfurt

Klagenfurt - In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Kärntner tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Eine Nachbarin hatte gegen 22.00 Uhr Alarm geschlagen, als es nach einem lauten Streit mehrerer Männer in der Nebenwohnung plötzlich vollkommen still war. Polizeibeamte fanden die Leiche, Verletzungen wiesen auf Fremdverschulden hin. Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht geschnappt.

Israels Militär meldet Tötung Dutzender Extremisten

Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seit Mittwoch "Dutzende Terroristen" bei Kämpfen im Gazastreifen getötet. Es habe Gefechte im Norden, Zentrum und Süden des Küstengebiets gegeben, hieß es am Donnerstag. In der südlichen Stadt Khan Younis, wo seit einigen Wochen der Schwerpunkt der israelischen Offensive gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas liegt, sei das Militär mit direkten Luftangriffen und Nahkämpfen vorgegangen.

Verbrauch von Strom und Gas ist 2023 deutlich gesunken

Wien - Der Verbrauch von Strom und Gas ist im vergangenen Jahr gegenüber 2022 stark gesunken. Die Stromerzeugung ist im Gesamtjahr 2023 gestiegen, die Gasproduktion hingegen gesunken. Erstmals nach über 20 Jahren sei wieder mehr Strom ins Ausland exportiert als importiert worden, so die Regulierungsbehörde E-Control. Die Gasspeicher sind prall gefüllt.

Westbahn erzielt bisher bestes Ergebnis

Wien - Der private ÖBB-Konkurrent Westbahn ist nach den Coronajahren auf die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat 2023 operativ sein bisher bestes Ergebnis eingefahren. Der Konzernumsatz stieg von 90 Mio. Euro 2022 auf über 120 Mio. Euro und der Gewinn legte von 4 auf 10 Mio. Euro zu. Nur 2019 gab es aufgrund von Zugverkäufen einen höheren Gewinn. Im Vorjahr waren rund 8 Millionen Fahrgäste mit den Zügen der Westbahn unterwegs, 35 Prozent mehr als 2022 und 20 Prozent mehr als 2019.

35 AUA-Verbindungen von Streiks in Deutschland betroffen

Frankfurt/Schwechat - An vielen Flughäfen in Deutschland ist am Donnerstag der Streik bei der Luftsicherheit angelaufen. Betroffen sind davon auch österreichische Reisende, laut Austrian Airlines (AUA) kommt es bei 35 Flügen zu Anpassungen. Von Wien nach Deutschland seien sieben Flüge gestrichen worden, 3.100 Fluggäste mussten umgebucht werden, so die AUA am Donnerstag in einer Mitteilung. Die größeren Einschränkungen gebe es jedoch bei Verbindungen von Deutschland nach Wien.

Baldwin plädiert im Fall um Todesschuss auf nicht schuldig

Santa Fe (New Mexico) - US-Schauspieler Alec Baldwin (65) hat nach einer neuen Anklage wegen fahrlässiger Tötung auf "nicht schuldig" plädiert. Dies gab das zuständige Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins im Oktober 2021 durch einen Schuss am Set des Westerns "Rust" war Baldwin Mitte Jänner von einer Grand Jury angeklagt worden.

Raketenangriff auf Krankenhaus in Charkiw

Charkiw (Charkow) - Eine russische Rakete ist nach ukrainischen Angaben in einem Krankenhaus in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingeschlagen. Vier Menschen seien leicht verletzt und 38 evakuiert worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Synehubow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Fassade, die Fenster und das Dach des Krankenhauses seien beschädigt worden. Russland seinerseits meldete knapp ein Dutzend ukrainischer Drohnenangriffe im Grenzgebiet.

Erdbeben der Magnitude 4,4 bei Gloggnitz

Gloggnitz - Im Raum Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Erdbeben der Magnitude 4,4 ereignet. Das Beben sei um 02.59 Uhr aufgetreten und im Bereich des Epizentrums stark spürbar gewesen, berichtete GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst). Es könne bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Schäden kommen, hieß es.

