Teuerung ist im Jänner auf 4,5 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Die Inflationsrate für Jänner beträgt voraussichtlich 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember, zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Grund für den Rückgang waren weniger stark steigende Energiepreise, insbesondere die Strompreise hatten einen dämpfenden Effekt.

Mordermittlung nach Leichenfund in Klagenfurt

Klagenfurt - In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Kärntner tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Eine Nachbarin hatte gegen 22.00 Uhr Alarm geschlagen, als es nach einem lauten Streit mehrerer Männer in der Nebenwohnung plötzlich vollkommen still war. Polizeibeamte fanden die Leiche, Verletzungen wiesen auf Fremdverschulden hin. Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht geschnappt.

EU-Sondergipfel zu Ukraine-Hilfen in Brüssel

Brüssel - Wie geht es mit der EU-Unterstützung für die Ukraine weiter? Diese Frage steht am heutigen Donnerstag im Zentrum des EU-Sondergipfels in Brüssel. Dabei soll eine Erhöhung des mehrjährigen EU-Budgets bis 2027 beschlossen werden - darunter 50 Milliarden Euro für die Ukraine. Im Dezember war eine Einigung noch am Veto von Ungarns Ministerpräsident Orb?n gescheitert. Die EU-Staats- und Regierungschefs plädierten vor dem Start des Treffens für eine Lösung aller 27 EU-Staaten.

Tiroler Almwirt muss nach tödlicher Kuh-Attacke nicht zahlen

Innsbruck/Erl - Ein sechs Jahre andauerndes zivilrechtliches Verfahren zu einer tödlichen Kuh-Attacke im Jahr 2017 im Tiroler Erl (Bezirk Kufstein) ist beendet. Damals waren eine 70-Jährige und ihr Hund zu Tode gekommen. Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) entschied nun rechtskräftig zugunsten des Almwirts und wies Schadenersatzforderungen der Hinterbliebenen zurück, teilten die Anwälte des Beklagten mit. Die Schutzmaßnahmen auf der Alm waren laut OLG ausreichend.

35 AUA-Verbindungen von Streiks in Deutschland betroffen

Frankfurt/Schwechat - An vielen Flughäfen in Deutschland ist am Donnerstag der Streik bei der Luftsicherheit angelaufen. Betroffen sind davon auch österreichische Reisende, laut Austrian Airlines (AUA) kommt es bei 35 Flügen zu Anpassungen. Von Wien nach Deutschland seien sieben Flüge gestrichen worden, 3.100 Fluggäste mussten umgebucht werden, so die AUA am Donnerstag in einer Mitteilung. Die größeren Einschränkungen gebe es jedoch bei Verbindungen von Deutschland nach Wien.

Israels Militär meldet Tötung Dutzender Extremisten

Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seit Mittwoch "Dutzende Terroristen" bei Kämpfen im Gazastreifen getötet. Es habe Gefechte im Norden, Zentrum und Süden des Küstengebiets gegeben, hieß es am Donnerstag. In der südlichen Stadt Khan Younis, wo seit einigen Wochen der Schwerpunkt der israelischen Offensive gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas liegt, sei das Militär mit direkten Luftangriffen und Nahkämpfen vorgegangen.

Zwei Zimmerbrände in Wien fordern zwei Tote

Wien - Zwei Menschen sind am späten Mittwochnachmittag bzw. in der Nacht auf Donnerstag bei Zimmerbränden in Wien ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Einsatzort am Margaretengürtel in Margareten und in der Czartoryskigasse in Währing, jedoch konnten die Bewohner nur noch tot geborgen werden. Die Brandursachen sind in beiden Fällen unklar und wird von Ermittlern des Landeskriminalamts Wien nun untersucht.

Raketenangriff auf Krankenhaus in Charkiw

Charkiw (Charkow) - Eine russische Rakete ist nach ukrainischen Angaben in einem Krankenhaus in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingeschlagen. Vier Menschen seien leicht verletzt und 38 evakuiert worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Synehubow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Fassade, die Fenster und das Dach des Krankenhauses seien beschädigt worden. Russland seinerseits meldete knapp ein Dutzend ukrainischer Drohnenangriffe im Grenzgebiet.

