Arbeitslosigkeit im Jänner um 8 Prozent gestiegen

Wien - Die Wirtschaftsflaute in Österreich belastet weiter den Arbeitsmarkt und trifft Bundesländer mit einem hohen Industrieanteil am stärksten. Ende Jänner gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 421.207 Personen (+31.148) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023.

Ein Toter bei nächtlicher Messerstecherei in Salzburg

Salzburg - Einen Toten und mindestens drei Verletzte hat es in der Nacht auf Donnerstag bei nächtlichen Schlägereien im Salzburger Stadtteil Lehen gegeben. Laut Polizei waren mindestens 15 Personen daran beteiligt. Es waren auch Messer im Spiel. Ein Großaufgebot an Polizisten mit Diensthunden und Hubschrauberunterstützung befand sich im Einsatz. Drei Personen wurden festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstagvormittag informierte.

Mordermittlung nach Leichenfund in Klagenfurt

Klagenfurt - In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Kärntner tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Eine Nachbarin hatte gegen 22.00 Uhr Alarm geschlagen, als es nach einem lauten Streit mehrerer Männer in der Nebenwohnung plötzlich vollkommen still war. Polizeibeamte fanden die Leiche, Verletzungen wiesen auf Fremdverschulden hin. Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht geschnappt.

Teuerung ist im Jänner auf 4,5 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Die Inflationsrate für Jänner beträgt voraussichtlich 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember, zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Grund für den Rückgang waren weniger stark steigende Energiepreise, insbesondere die Strompreise hatten einen dämpfenden Effekt.

Universal Music zieht Songs von TikTok ab

New York - Der weltgrößte Musikkonzern Universal Music hat damit begonnen, im Streit um Lizenzgebühren Songs seiner Künstler aus der Videoapp TikTok abzuziehen. Am Donnerstag wurde unter anderem Musik von Taylor Swift und Drake bei Suchanfragen nicht mehr angezeigt. TikTok erlaubt es Nutzern, ihre Videos mit Songs zu unterlegen und geht dafür Lizenzvereinbarungen mit der Musikbranche ein.

37 Prozent für, 50 Prozent gegen vorgezogene Neuwahlen

Wien - In Österreich spricht sich derzeit nur eine Minderheit für eine vorgezogene Nationalratswahl aus. Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage sind 37 Prozent für eine Vorverlegung der Wahl vom geplanten Herbsttermin auf den Frühling, 50 Prozent dagegen. 13 Prozent äußerten sich nicht dazu. Vorgezogene Neuwahlen würden aus Sicht der Befragten vor allem der FPÖ nützen, so die Umfrage-Ergebnisse.

Traktoren blockieren bei EU-Gipfel Straßen in Brüssel

Brüssel - Die Bauern-Proteste in Europa haben nun auch den EU-Gipfel erreicht: Landwirte aus mehreren Ländern blockierten am Donnerstagvormittag mit Kolonnen von Traktoren Straßen in Brüssel, um zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gegen steigende Kosten, Umweltauflagen und Billigimporte zu demonstrieren. Der Platz vor dem EU-Parlament in der belgischen Hauptstadt war mit Traktoren gefüllt.

35 AUA-Verbindungen von Streiks in Deutschland betroffen

Frankfurt/Schwechat - An vielen Flughäfen in Deutschland ist am Donnerstag der Streik bei der Luftsicherheit angelaufen. Betroffen sind davon auch österreichische Reisende, laut Austrian Airlines (AUA) kommt es bei 35 Flügen zu Anpassungen. Von Wien nach Deutschland seien sieben Flüge gestrichen worden, 3.100 Fluggäste mussten umgebucht werden, so die AUA am Donnerstag in einer Mitteilung. Die größeren Einschränkungen gebe es jedoch bei Verbindungen von Deutschland nach Wien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red