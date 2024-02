EU-Gipfel erzielte Einigung auf 50 Mrd. Euro Ukraine-Hilfe

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro geeinigt. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Online-Plattform X (früher: Twitter) mit. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb?n hat sein Veto gegen die Zahlungen aufgegeben. Die Freigabe wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorener EU-Gelder sollen laut EU-Diplomaten nicht Teil des Deals sein.

Mordermittlung nach Leichenfund in Klagenfurt

Klagenfurt - In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Kärntner tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Eine Nachbarin hatte gegen 22.00 Uhr Alarm geschlagen, als es nach einem lauten Streit mehrerer Männer in der Nebenwohnung plötzlich vollkommen still war. Polizeibeamte fanden die Leiche, Verletzungen wiesen auf Fremdverschulden hin. Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht geschnappt.

Ein Toter bei nächtlicher Messerstecherei in Salzburg

Salzburg - Einen Toten und mindestens drei Verletzte hat es in der Nacht auf Donnerstag bei Schlägereien im Salzburger Stadtteil Lehen gegeben. Laut Polizei waren mindestens 15 Personen daran beteiligt. Es waren auch Messer im Spiel. Ein Großaufgebot an Polizisten mit Diensthunden und Hubschrauberunterstützung befand sich im Einsatz. Drei Personen wurden festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstagvormittag informierte.

Arbeitslosigkeit im Jänner um 8 Prozent gestiegen

Wien - Die Wirtschaftsflaute in Österreich belastet weiter den Arbeitsmarkt und trifft Bundesländer mit einem hohen Industrieanteil am stärksten. Ende Jänner gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 421.207 Personen (+31.148) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023.

Teuerung ist im Jänner auf 4,5 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Die Inflationsrate für Jänner beträgt voraussichtlich 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember, zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Grund für den Rückgang waren weniger stark steigende Energiepreise, insbesondere die Strompreise hatten einen dämpfenden Effekt.

Weniger Fahrten in ÖBB-Ostregion ab 12. Februar

Wien - Wegen der aktuellen Zugausfälle und Verspätungen streichen die ÖBB ab 12. Februar in der Ostregion vorübergehend 50 von 2.700 täglichen Nahverkehrszügen. Die Angebotsreduktion um 1,9 Prozent sei notwendig, "um Verlässlichkeit herzustellen", sagte Klaus Garstenauer, Vorstandsmitglied der ÖBB-Personenverkehr AG. Die Einschränkungen sollen bis Ostern dauern, teilten die ÖBB am Donnerstag mit. Bei Lieferung neuer Züge könnte die Maßnahme Schritt für Schritt zurückgenommen werden.

Impfhersteller empfehlen Ausbau von Gratis-Programmen

Wien - In der Gesundheitsreform sind jährlich 90 Millionen Euro für das Impfen reserviert, was eine Steigerung der Durchimpfungsraten erhoffen lässt. Dafür empfahl der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Donnerstag Konzepte für alle Altersgruppen und einen verbesserten Zugang zu gratis Kinderimpfungen. Zudem sei die Definition gesundheitspolitischer Ziele und Kampagnen nötig, sagte ÖVIH-Präsidentin Ren?e Gallo-Daniel. Der ÖVIH will sein Know-how zur Verfügung stellen.

Universal Music zieht Songs von TikTok ab

New York - Der weltgrößte Musikkonzern Universal Music hat damit begonnen, im Streit um Lizenzgebühren Songs seiner Künstler aus der Videoapp TikTok abzuziehen. Am Donnerstag wurde unter anderem Musik von Taylor Swift und Drake bei Suchanfragen nicht mehr angezeigt. TikTok erlaubt es Nutzern, ihre Videos mit Songs zu unterlegen und geht dafür Lizenzvereinbarungen mit der Musikbranche ein.

