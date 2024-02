EU-Gipfel erzielt Einigung auf 50 Mrd. Euro Ukraine-Hilfe

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro geeinigt. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Online-Plattform X (früher: Twitter) mit. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb?n hat sein Veto gegen die Zahlungen aufgegeben. Die Freigabe wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorener EU-Gelder für Ungarn sollen laut EU-Diplomaten nicht Teil des Deals sein.

Ein Toter bei nächtlicher Messerstecherei in Salzburg

Salzburg - Einen Toten und mindestens drei Verletzte hat es in der Nacht auf Donnerstag bei Schlägereien im Salzburger Stadtteil Lehen gegeben. Laut Polizei waren mindestens 15 Personen daran beteiligt. Es waren auch Messer im Spiel. Ein Großaufgebot an Polizisten mit Diensthunden und Hubschrauberunterstützung befand sich im Einsatz. Drei Personen wurden festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstagvormittag informierte.

Arbeitslosigkeit im Jänner um 8 Prozent gestiegen

Wien - Die Industrieflaute in Österreich belastet weiter den Arbeitsmarkt und trifft Bundesländer mit viel Warenproduktion am stärksten. Ende Jänner gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 421.207 Personen (+31.148) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023.

Teuerung ist im Jänner auf 4,5 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Die Inflationsrate für Jänner beträgt voraussichtlich 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember, zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Grund für den Rückgang waren weniger stark steigende Energiepreise, insbesondere die Strompreise hatten einen dämpfenden Effekt.

Laut Kiew weiteres russisches Kriegsschiff versenkt

Charkiw (Charkow) - In ihrem Abwehrkampf gegen die russische Marine will die Ukraine einen weiteren Erfolg im Schwarzen Meer erzielt haben. In der Nacht auf Donnerstag sei das Raketenschiff "Iwanowez" durch mehrere Seedrohnen versenkt worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Donnerstag mit. Der Angriff sei an der Westküste der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim erfolgt. Von russischer Seite gab es bisher keine Bestätigung für diesen Vorfall.

Es bleibt bei einem Jahr bedingt für Wiener Prügelpolizisten

Wien - Es bleibt bei der Mindeststrafe für einen Wiener Polizisten, dem die Staatsanwältin im vergangenen Oktober anlässlich seiner erstinstanzlichen Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs "exzessive Gewalt" bescheinigt hatte. Dessen ungeachtet kam der Beamte am Landesgericht mit einem Jahr auf Bewährung davon. Staatsanwältin Hanna Fian ging dagegen mit Strafberufung vor, die das Wiener Oberlandesgericht (OLG) allerdings am Donnerstag verwarf. Damit behält der Polizist vorerst sein Amt.

Beschwerde gegen Entscheidung im Inzestfall Amstetten

Krems/Wien - Die Staatsanwaltschaft Krems hat gegen die vor einer Woche ausgesprochene bedingte Entlassung aus dem Maßnahmen- in den Normalvollzug für den im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F. Beschwerde eingebracht. Der Akt wandert nun zum Oberlandesgericht (OLG) Wien zur Entscheidung, bestätigte der Sprecher des Landesgerichts Krems, Ferdinand Schuster, am Donnerstag einen Bericht des ORF NÖ.

Van der Bellen empfing Sozialpartner zu Gespräch

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag die Spitzen der Sozialpartner empfangen. Bei dem Treffen mit Wolfgang Katzian (ÖGB), Renate Anderl (Arbeiterkammer), Josef Moosbrugger (Landwirtschaftskammer) und Harald Mahrer (Wirtschaftskammer) wurde laut Präsidentschaftskanzlei über die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des heurigen Wahljahrs gesprochen. Van der Bellen lobte die "bewährte Tradition einer funktionierenden Sozialpartnerschaft".

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Verlauf Zuwächse verzeichnet. Im Blick standen unter anderem frische Quartalsergebnisse. Der ATX wurde um kurz nach 14.30 Uhr mit 3.478,10 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,63 Prozent. Nach Zahlen steigerten sich die Anteile von BAWAG am Berichtstag um rund sechs Prozent. OMV gewannen 0,8 Prozent.

