Krywyj Rih nach Drohnenangriffen teils ohne Strom

Krywyj Rih - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Freitag erneut mit Drohnenangriffen überzogen und damit in der Industriestadt Krywyj Rih einen größeren Stromausfall verursacht. Zehntausende Haushalte und zahlreiche Industriebetriebe in der Stadt im Gebiet Dniproperowsk im Südosten des Landes waren durch Schäden an einer Anlage von der Versorgung abgeschnitten, wie das ukrainische Energieunternehmen Ukrenerho mitteilte.

Recht auf Reparatur soll EU-weit kommen

Brüssel - Auf EU-Ebene soll ein sogenanntes Recht auf Reparatur für Verbraucherinnen und Verbraucher eingeführt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht auf Freitag darauf, dass Hersteller bestimmter Produkte wie Kühlschränke, Staubsauger und Handys diese künftig auf Wunsch reparieren müssen, wie die belgische Ratspräsidentschaft und der Verhandlungsführer des Europaparlaments, Ren� Repasi (SPD), mitteilten.

Freisprüche bei Prozess nach Explosion bei Asylquartier

Leoben/Graz - Ein Prozess gegen drei Männer wegen eines 2010 bei einer Flüchtlingsunterkunft in Graz explodierten Sprengsatzes hat in der Nacht auf Freitag im Landesgericht Leoben großteils mit Freisprüchen geendet. Ein heute 29-Jähriger hatte zuerst alles gestanden, zog das dann aber zurück. Keinem der drei konnte die Schuld an der Detonation nachgewiesen werden, befanden die Geschworenen. Allerdings fassten zwei Männer Strafen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung aus.

Semesterferien starten in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg

Wien/St. Pölten/Bregenz - Nach dem Unterricht am Freitag starten in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg für rund 530.000 Schülerinnen und Schüler die einwöchigen Semesterferien. Zuvor erhalten sie noch ihre Schulnachricht, mit der sie über ihren Leistungsstand zur Hälfte des Schuljahrs informiert werden. Ab Freitagnachmittag dürfte es daher auf den Wiener Stadtausfahrten zu Verkehrsproblemen kommen, am Samstag sind vor allem die Zufahrten zu Skigebieten betroffen.

Spindelegger: Politisierung von Migration führt zu Asylplus

Wien - Im Superwahljahr 2024 warnt der Generaldirektor der Wiener Migrationsdenkfabrik ICMPD, Michael Spindelegger, vor der zunehmenden Politisierung von Migration. Vor allem die Ankündigung radikaler Maßnahmen während des Wahlkampfes könnte dazu führen, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg machen, bevor diese dann umgesetzt werden, sagte Spindelegger im APA-Interview. Den Ruanda-Asylplan der britischen Regierung sieht er kritisch und meldet "große rechtliche Bedenken" an.

Mehrere Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Florida

Miami (Florida) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einen Wohnwagenpark im US-Staat Florida sind nach Behördenangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. "Ich kann bestätigen, dass wir mehrere Todesopfer sowohl im Flugzeug als auch in den Wohnmobilen zu beklagen haben", sagte der Feuerwehrchef der Küstenstadt Clearwater, Scott Ehlers, am Donnerstag. Das Unglück ereignete sich um 19.00 Uhr, kurz nachdem an einem nahe gelegenen Flughafen ein Alarm über ein Flugzeug in Not eingegangen war.

Ein Monat alter Bub in Mailand ausgesetzt

Mailand - Ein 53-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Überraschung erlebt, als er die Haustüre seiner Wohnung in Mailand öffnete und dort einen Korb mit einem Baby vorfand. Der etwa vier Wochen alte Bub wurde vor einer Wohnungstür im Mailänder Außenbezirk Giambellino entdeckt. Er sei in gutem gesundheitlichen Zustand, berichteten italienische Medien.

Zwei Tote und 222 Verletzte nach Gasexplosion in Nairobi

Nairobi - Bei einem nächtlichen Großbrand nach einer Gasexplosion in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind nach Regierungsangaben zwei Menschen ums Leben gekommen und 222 Menschen verletzt worden. Der kenianische Regierungssprecher Isaac Maigua Mwaura schrieb am Freitag im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter, ein mit Gas beladener Lastwagen sei am späten Donnerstagabend im Stadtteil Embakasi explodiert. Dies habe zu einem "riesigen Feuerball" geführt, der sich ausgebreitet habe.

