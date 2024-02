Projektgesellschaft von Wiener Lamarr schlittert in Konkurs

Wien - Die Zukunft des aktuell wohl prominentesten Rohbau Wiens ist mit dem heutigen Tag noch ungewisser. Die Projektgesellschaft des geplanten Kaufhauses Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße hat am Freitag die Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Handelsgericht Wien eingebracht, gaben die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt. Durch die Insolvenz des Signa-Flagschiffes Signa Prime Selection sei die Finanzierung der Baufertigstellung nicht mehr gesichert.

Budget-Minus kleiner als angenommen

Wien - Das Minus im Staatshaushalt ist kleiner als ursprünglich angenommen. Laut dem Budgetvollzug beläuft sich der vorläufige Nettofinanzierungssaldo des Bundes auf minus 8 Mrd. Euro und liegt damit um 9,1 Mrd. Euro besser als im Bundesvoranschlag für 2023. Zurückzuführen ist das laut Finanzministerium auf um 6 Mrd. Euro niedrigere Auszahlungen und 3,1 Mrd. höhere Einnahmen.

BWB beantragt Strafe gegen Post wegen Werbesendungen

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) verlangt die Verhängung einer "angemessenen Geldbuße" gegen die teilstaatliche Österreichische Post. Hintergrund: Vor fünf Jahren haben sich mehrere Konsolidierer - also Dienstleister, die für Großkunden Werbesendungen aufbereiten - an das Kartellgericht gewandt, da sie sich von der Post, die das Service selbst auch anbietet, benachteiligt fühlten. Sie bekamen teilweise recht, die Post hat daraufhin Anfang 2022 ihre Vorgehensweise angepasst.

Recht auf Reparatur soll EU-weit kommen

Brüssel - Auf EU-Ebene soll ein sogenanntes Recht auf Reparatur für Verbraucherinnen und Verbraucher eingeführt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht zu Freitag darauf, dass Hersteller bestimmter Produkte wie Kühlschränke, Staubsauger und Handys diese künftig auf Wunsch reparieren müssen, wie die belgische Ratspräsidentschaft und der Verhandlungsführer des Europaparlaments, Ren� Repasi (SPD), mitteilten.

Krywyj Rih nach Drohnenangriffen teils ohne Strom

Krywyj Rih - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Freitag erneut mit Drohnenangriffen überzogen und damit in der Industriestadt Krywyj Rih einen größeren Stromausfall verursacht. Zehntausende Haushalte und zahlreiche Industriebetriebe in der Stadt im Gebiet Dniproperowsk im Südosten des Landes waren durch Schäden an einer Anlage von der Versorgung abgeschnitten, wie das ukrainische Energieunternehmen Ukrenerho mitteilte.

Drei Tote und 270 Verletzte nach Gasexplosion in Nairobi

Nairobi - Nach der Explosion eines mit Gaszylindern beladenen Lastwagens in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind bei einem Großbrand drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 verletzt worden. Ein Regierungssprecher teilte am Freitag über die Plattform X (vormals Twitter) mit, der Lkw sei kurz vor Mitternacht aus vorerst unbekannter Ursache explodiert. Während der Regierungssprecher von 222 Verletzten sprach, nannte ein Polizeisprecher die Zahl von sogar 271 Verletzten.

Mehrere Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Florida

Miami (Florida) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einen Wohnwagenpark im US-Staat Florida sind nach Behördenangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. "Ich kann bestätigen, dass wir mehrere Todesopfer sowohl im Flugzeug als auch in den Wohnmobilen zu beklagen haben", sagte der Feuerwehrchef der Küstenstadt Clearwater, Scott Ehlers, am Donnerstag. Das Unglück ereignete sich um 19.00 Uhr, kurz nachdem an einem nahe gelegenen Flughafen ein Alarm über ein Flugzeug in Not eingegangen war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red