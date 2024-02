Orban: Veto hätte EU-Gelder für Ungarn gefährdet

Budapest - Nach der Einigung des EU-Sondergipfels auf ein milliardenschweres Ukraine-Hilfspaket hat der ungarische Premier Viktor Orban die Aufgabe seines Vetos gerechtfertigt. Wenn Ungarn weiterhin die Hilfen blockiert hätte, dann hätten die 26 anderen EU-Mitgliedsstaaten zugestimmt, das für Ungarn vorgesehene EU-Geld an die Ukraine zu überweisen, sagte der nationalkonservative Politiker am Freitag bei seinem wöchentlichen als Interview getarnten Propagandaauftritt im Staatsradio.

Krywyj Rih teils stromlos - Tod zweier Franzosen bestätigt

Krywyj Rih - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Freitag erneut mit Drohnenangriffen überzogen und damit in der Industriestadt Krywyj Rih einen größeren Stromausfall verursacht. Zehntausende Haushalte und zahlreiche Industriebetriebe in der Stadt im Gebiet Dniproperowsk im Südosten waren durch Schäden an einer Anlage von der Versorgung abgeschnitten, wie das ukrainische Energieunternehmen Ukrenerho mitteilte. Paris bestätigte indes den Tod zweier französischer NGO-Mitarbeiter.

Thema Sachleistungen in Asyl-Debatte wieder präsent

St. Pölten/Wien/Salzburg - Das Land NÖ will in der Grundversorgung verstärkt Sach- statt Geldleistungen gewähren. Darauf hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag bei einem gemeinsamen Termin mit Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) in St. Pölten verwiesen. Damit dies praxisnah umgesetzt werden könne, scheine die Verwendung eines Kartensystems wie in anderen Ländern sinnvoll, sagte der Ressortchef. Auch in OÖ liebäugelt die ÖVP mit einem Bezahlkartensystem nach deutschem Vorbild.

Verdächtiger legte zu Marchfeldkanal-Leiche Geständnis ab

Wien - Im Fall der Mitte Jänner im Marchfeldkanal gefundenen Leiche hat der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Iraner, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das sagte Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsbereiches des Landeskriminalamtes Wien, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Demnach wurde der 45-jährige Landsmann im November wegen eines finanziellen Motivs getötet. Nur durch die Aussage des 38-Jährigen konnte die Tatwaffe in einem Pritschenwagen sichergestellt werden.

Projektgesellschaft von Wiener Lamarr schlittert in Konkurs

Wien - Die Zukunft des aktuell wohl prominentesten Rohbau Wiens ist mit dem heutigen Tag noch ungewisser. Die Projektgesellschaft des geplanten Kaufhauses Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße hat am Freitag die Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Handelsgericht Wien eingebracht, gaben die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt. Durch die Insolvenz des Signa-Flagschiffes Signa Prime Selection sei die Finanzierung der Baufertigstellung nicht mehr gesichert.

Berlin beschloss umkämpften Haushalt 2024

Berlin - Mit mehrwöchiger Verspätung hat der deutsche Bundestag am Freitag den hart umkämpften Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Darin sind Ausgaben von 476,8 Milliarden Euro vorgesehen - und vorerst neue Kredite über rund 39 Milliarden Euro. Bleibt es dabei, würde die Schuldenbremse erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eingehalten, denn die Regelung im Grundgesetz erlaubt bei schlechten Konjunkturerwartungen einen gewissen Spielraum.

Recht auf Reparatur soll EU-weit kommen

Brüssel - Auf EU-Ebene soll ein sogenanntes Recht auf Reparatur für Verbraucherinnen und Verbraucher eingeführt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht zu Freitag darauf, dass Hersteller bestimmter Produkte wie Kühlschränke, Staubsauger und Handys diese künftig auf Wunsch reparieren müssen, wie die belgische Ratspräsidentschaft und der Verhandlungsführer des Europaparlaments, Ren� Repasi (SPD), mitteilten.

Drei Jahre teilbedingte Haft für jungen Wiener IS-Anhänger

Wien - Ein 19 Jahre alter, gewaltbereiter Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung (� 278b) und zahlreicher Gewaltdelikte zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Ein Jahr wurde unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam der bisher Unbescholtene von einem Schöffensenat unter Setzung einer dreijährigen Probezeit auf Bewährung nachgesehen.

