Thema Sachleistungen in Asyl-Debatte wieder präsent

St. Pölten/Wien/Salzburg - Ausgehend von der deutschen Umstellung auf ein Kartensystem für Asylwerber hat die ÖVP nun dieses Thema auch nach Österreich gezogen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will solch einen Modus, der den Zugang zu Barleistungen einschränkt, nun auch hierzulande aufziehen. Unterstützung kommt aus Nieder- und Oberösterreich und Tirol. Die roten Länder zeigen sich ablehnend.

Projektgesellschaft von Wiener Lamarr ist in Konkurs

Wien - Die Zukunft des aktuell wohl prominentesten Rohbaus in Wien ist mit dem heutigen Tag noch ungewisser. Die Projektgesellschaft des geplanten Signa-Kaufhauses Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße ist nun auch pleite. Am Freitag sei am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen der "Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH" eröffnet worden, gaben die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt.

Verdächtiger legte zu Marchfeldkanal-Leiche Geständnis ab

Wien - Im Fall der Mitte Jänner im Marchfeldkanal gefundenen Leiche hat der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Iraner, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das sagte Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsbereiches des Landeskriminalamtes Wien, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Demnach wurde der 45-jährige Landsmann im November wegen eines finanziellen Motivs getötet. Nur durch die Aussage des 38-Jährigen konnte die Tatwaffe in einem Pritschenwagen sichergestellt werden.

Orban: Veto hätte EU-Gelder für Ungarn gefährdet

Budapest - Nach der Einigung des EU-Sondergipfels auf ein milliardenschweres Ukraine-Hilfspaket hat der ungarische Premier Viktor Orban die Aufgabe seines Vetos gerechtfertigt. Wenn Ungarn weiterhin die Hilfen blockiert hätte, dann hätten die 26 anderen EU-Mitgliedsstaaten zugestimmt, das für Ungarn vorgesehene EU-Geld an die Ukraine zu überweisen, sagte der nationalkonservative Politiker am Freitag bei seinem wöchentlichen als Interview getarnten Propagandaauftritt im Staatsradio.

Krywyj Rih teils stromlos - Tod zweier Franzosen bestätigt

Krywyj Rih - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Freitag erneut mit Drohnenangriffen überzogen und damit in der Industriestadt Krywyj Rih einen größeren Stromausfall verursacht. Zehntausende Haushalte und zahlreiche Industriebetriebe in der Stadt im Gebiet Dniproperowsk im Südosten waren durch Schäden an einer Anlage von der Versorgung abgeschnitten, wie das ukrainische Energieunternehmen Ukrenerho mitteilte. Paris bestätigte indes den Tod zweier französischer NGO-Mitarbeiter.

Berlin beschließt nach langem Ringen Budget für 2024

Berlin - Der deutsche Bundestag hat am Freitag nach langem Ringen das Budget für 2024 beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 39 Milliarden Euro, was rechnerisch exakt der Obergrenze der Schuldenbremse entspricht. Dafür stimmten die Koalitionsfraktionen, die übrigen Abgeordneten votierten in namentlicher Abstimmung dagegen.

Drei Jahre teilbedingte Haft für jungen Wiener IS-Anhänger

Wien - Ein 19 Jahre alter, gewaltbereiter Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung (� 278b) und zahlreicher Gewaltdelikte zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Ein Jahr wurde unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam der bisher Unbescholtene von einem Schöffensenat unter Setzung einer dreijährigen Probezeit auf Bewährung nachgesehen.

App zeigt Medikamentenverfügbarkeit in Wiener Apotheken an

Wien - Eine neue App zeigt die Verfügbarkeit aller in Österreich zugelassenen Medikamente in Wiener Apotheken an. Die Ergebnisse der Suche nach einem oder mehreren Arzneimitteln gleichzeitig werden nach Nähe sortiert. Bei Nichtverfügbarkeit wird angezeigt, ob in den gelisteten Apotheken Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff verfügbar sind, wurde am Freitag von der Apothekerkammer demonstriert. Vorerst sind 70 Apotheken an die ApoScout-App angeschlossen, weitere sollen rasch folgen.

