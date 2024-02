Thema Sachleistungen in Asyl-Debatte wieder präsent

St. Pölten/Wien/Salzburg - Ausgehend von der deutschen Umstellung auf ein Kartensystem für Asylwerber hat die ÖVP nun dieses Thema auch nach Österreich gezogen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will solch einen Modus, der den Zugang zu Barleistungen einschränkt, nun auch hierzulande aufziehen. Unterstützung kommt aus Nieder- und Oberösterreich und Tirol. Die roten Länder zeigen sich ablehnend.

Offenbar terrorverdächtiger U-Häftling in Wien auf Flucht

Wien - Ein Häftling, der nach jüngsten, vorerst offiziell nicht bestätigten Informationen der APA wegen Terrorverdachts in U-Haft saß, ist Freitagmittag während eines Termins im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt geflüchtet. Bei dem Flüchtigen handelt es sich nach Informationen der APA um einen Häftling der Justizanstalt (JA) Wiener Neustadt, der aus Krankheitsgründen in der JA Josefstadt "geparkt" war. Die JA Wiener Neustadt hat keine eigene Krankenabteilung.

Projektgesellschaft von Wiener Lamarr ist in Konkurs

Wien - Die Zukunft des aktuell wohl prominentesten Rohbaus in Wien ist mit dem heutigen Tag noch ungewisser. Die Projektgesellschaft des geplanten Signa-Kaufhauses Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße ist nun auch pleite. Am Freitag sei am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen der "Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH" eröffnet worden, gaben die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt.

Verdächtiger legte zu Marchfeldkanal-Leiche Geständnis ab

Wien - Im Fall der Mitte Jänner im Marchfeldkanal gefundenen Leiche hat der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Iraner, ein umfassendes Geständnis abgelegt, sagte Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsbereiches des Landeskriminalamtes Wien, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Demnach wurde der 45-jährige Landsmann im November wegen eines finanziellen Motivs getötet. Über den 38-Jährigen wurde am Nachmittag noch die U-Haft wegen des Verdacht des Mordes verhängt.

Orban: Veto hätte EU-Gelder für Ungarn gefährdet

Budapest - Nach der Einigung des EU-Sondergipfels auf ein milliardenschweres Ukraine-Hilfspaket hat der ungarische Premier Viktor Orban die Aufgabe seines Vetos gerechtfertigt. Wenn Ungarn weiterhin die Hilfen blockiert hätte, dann hätten die 26 anderen EU-Mitgliedsstaaten zugestimmt, das für Ungarn vorgesehene EU-Geld an die Ukraine zu überweisen, sagte der nationalkonservative Politiker am Freitag bei seinem wöchentlichen als Interview getarnten Propagandaauftritt im Staatsradio.

Israel deutet Ausweitung der Kämpfe auf Rafah an

Tel Aviv/Gaza - Vor dem Hintergrund der Gespräche über eine mögliche neue Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas hat der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant eine Ausweitung der Kämpfe auf die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten angedeutet. Die Hamas-Einheiten in Rafah würden ebenso "aufgelöst" werden wie in Khan Younis, sagte Gallant bei einem Besuch israelischer Soldaten im Gazastreifen.

IT-KV - Auch in 8. Verhandlungsrunde keine Einigung

Wien - Der Kollektivvertrag 2024 für die rund 90.000 Beschäftigten der IT-Branche ist weiter auf Stand-by. Auch in der achten Verhandlungsrunde konnten sich die Sozialpartner nicht einigen, übernächsten Donnerstag wird weiter um einen Abschluss gefeilscht. Laut GPA-Chefverhandlerin Sandra Steiner fehlt weiterhin ein "sozial vertretbares und faires Angebot". Die Arbeitgeber hätten für die IST-Gehälter ein Plus von 6,76 Prozent geboten, das sei ein Prozent unter der Jahresinflation.

Anstieg bei Masern-Fällen in Österreich seit der Vorwoche

Wien - In Österreich ist ein merklicher Anstieg bei Masernfällen registriert worden. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies am Freitag für diese und vergangene Woche je elf Ansteckungen aus. Neun Erkrankungen diese Woche betrafen demnach Wien. Am Freitag gab es noch zwei aktive Fälle und einen Verdachtsfall, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). In der Pandemie versäumte Masern-Impfungen sollten nachgeholt werden.

