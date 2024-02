Wiener Polizei sucht geflüchteten mutmaßlichen IS-Anhänger

Wien - Bei dem Häftling, der Freitagmittag während eines Spitalstermins in Wien-Leopoldstadt geflüchtet ist, handelt es sich nach jüngsten, vertrauenswürdigen Informationen der APA um einen mutmaßlichen Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS). Gegen den 19-Jährigen wird wegen terroristischer Vereinigung (�278b StGB) ermittelt. Offizielle Bestätigung gab es am Freitagabend dafür keine, das Justizministerium hielt sich weiterhin bedeckt.

Projektgesellschaft von Wiener Lamarr ist in Konkurs

Wien - Die Zukunft des aktuell wohl prominentesten Rohbaus in Wien ist mit dem heutigen Tag noch ungewisser. Die Projektgesellschaft des geplanten Signa-Kaufhauses Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße ist nun auch pleite. Am Freitag sei am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen der "Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH" eröffnet worden, gaben die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt.

EU-Außenminister beraten über Beziehungen zur Türkei

Brüssel - Außenministerinnen und Außenminister aus den EU-Staaten wollen an diesem Samstag in Brüssel über die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei und zu afrikanischen Ländern beraten. Im Mittelpunkt des informellen Treffens steht die Frage, ob und wie Partnerschaften weiter ausgebaut werden können.

US-Außenminister Blinken reist erneut nach Nahost

Tel Aviv/Gaza - US-Außenminister Antony Blinken reist kommende Woche erneut in den Nahen Osten, um die Gespräche über eine mögliche neue Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas voranzubringen. Wie das US-Außenministerium am Freitag mitteilte, wird Blinken die Vermittlerländer Katar und Ägypten, Israel, das besetzte Westjordanland und Saudi-Arabien besuchen. Es ist bereits seine fünfte Nahostreise seit Beginn des Gaza-Kriegs.

US-Schauspieler Carl Weathers 76-jährig verstorben

Los Angeles - Der für seine Rolle als Apollo Creed im oscargekrönten Boxer-Epos "Rocky" bekannte US-Schauspieler Carl Weathers ist nach US-Medienberichten im Alter von 76 Jahren gestorben. "Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Carl Weathers bekanntzugeben", zitierte die Website "Deadline" am Freitag die Familie des Schauspielers. "Carl war ein außergewöhnlicher Mensch, der ein außergewöhnliches Leben geführt hat."

Regierungskrise in Nordirland soll nach zwei Jahren enden

Belfast - Nordirland soll nach genau zwei Jahren politischer Krise am Samstag eine neue Regierung erhalten. Mit Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein wird dann aller Voraussicht nach erstmals eine katholische Politikerin zur Regierungschefin der früheren Bürgerkriegsregion gewählt. Die Partei strebt eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland an.

100.000 Menschen bei Demo gegen rechts in Berlin erwartet

Berlin - In Deutschland werden auch an diesem Samstag Massenproteste gegen rechts erwartet - darunter Großdemonstrationen in Berlin und Dresden. Allein zur Aktion "Wir sind die Brandmauer" am Reichstagsgebäude in Berlin (ab 13.00 Uhr) sind 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Unter dem Motto "Hand in Hand" ist eine Menschenkette um den Deutschen Bundestag geplant.

Londoner Verfahren gegen Greta Thunberg eingestellt

London - In London ist ein Prozess gegen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eingestellt worden. Richter John Law verwarf die Vorwürfe am Freitag. Die Anklage hatte der 21-Jährigen und vier mitangeklagten Männern Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen.

